نادر شوقي يكشف لـ في الجول تفاصيل تعثر تجديد فتحي مع الأهلي.. وفسخ وكالة اللاعب

الأربعاء، 01 أبريل 2020 - 13:15

كتب : أحمد الخولي

نادر شوقي - الزمالك - الجونة

انفصل نادر شوقي وكيل اللاعبين عن وكالة أحمد فتحي نجم الأهلي بشكل رسمي.

وكيل اللاعبين الشهير كتب عبر حسابه الشخصي على تويتر "من اليوم أنا لا أمثل اللاعب أحمد فتحي".

FilGoal.com تواصل مع نادر شوقي للتعرف على تفاصيل المفاوضات، ولماذا تعثر التجديد، وأسباب انفصاله عن فتحي.

وكل ما يلي على لسان نادر شوقي لـFilGoal.com.

"قررت الانفصال عن وكالة أحمد فتحي بسبب موقفه في ملف التجديد للأهلي".

"القصة تتلخص في طلب فتحي مبلغ يصل لـ12 مليون جنيه من الأهلي، وهو أعلى مبلغ يمكن أن يدفعه الأهلي تماشيا مع قيمة أكبر عقود اللاعبين المصريين في الفريق".

تلبية الأهلي

"تلك كانت طلبات أحمد فتحي. وأنا بصفتي ممثل اللاعب جلست مع مسؤولي الأهلي ووصلنا إلى توافق لتنفيذ قرابة 95% من طلباته".

"كان ذلك استجابة رائعة من الأهلي لطلبات فتحي، لكنني فوجئت بأحمد فتحي يتراجع ويطلب مبلغ خيالي من الأهلي".

"اللاعب طلب مبلغ مليون دولار مثل علي معلول، وهذا كان غريبا منه، فرأيت أن هذا يمثل إحراجا لي أمام الأهلي".

الانفصال عن فتحي

"الأهلي قدم كل شيء في هذا الملف، وتعامل بشكل جيد. لا أستطيع الاستمرار مع فتحي في الأمر الآن".

"لو أراد فتحي الرحيل عن الأهلي منذ البداية والانتقال لفريق آخر، فكان عليه إبلاغي بذلك وإعلان الأمر مثلما فعل شريف إكرامي".

"وقتها كان بإمكاني التواصل مع الأهلي والتوصل إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف بخصوص هذا الأمر، أما الوضع الحالي فكان محرجا لي وللنادي وإدارته".

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