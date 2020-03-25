متعب: يجب علينا دعم حسام عاشور في أي قرار سيتخذه بشأن مستقبله الكروي

الأربعاء، 25 مارس 2020 - 00:06

كتب : FilGoal

حسام عاشور - الأهلي - بني سويف - كأس مصر

دعم عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق حسام عاشور قائد الفريق الأحمر في أي قرار سيتخذه بشأن مستقبله الكروي.

وقال عماد متعب عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "نصيحتي لحسام عاشور هي أنه سيد قراره وهو الذي سيحدد ماذا سيفعل بعد الرحيل عن الأهلي".

وأضاف "ولكن يجب أن ندعم عاشور في أي قرار سيتخذه وهو يستحق ذلك".

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وأكمل "عاشور قدم كل ما يملك للأهلي ولم يبخل على الفريق الأحمر وهو الأكثر تحقيقا للألقاب بالقميص الأحمر عبر التاريخ".

وأتم تصريحاته "بالإضافة إلى أنه الأكثر مشاركة مع الأهلي عبر التاريخ، ولذلك أثق أنه سيتخذ القرار الأنسب له".

وأعلن الأهلي قبل أيام أن الموسم الحالي هو الأخير لحسام عاشور مع القلعة الحمراء بعد 16 موسما بين جدران القلعة الحمراء.

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