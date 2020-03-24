رمضان: هذه تفاصيل المشادة مع بادجي.. وما مر به إكرامي ليس سهلا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 - 23:55

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - الأهلي - الهلال

كشف رمضان صبحي لاعب الأهلي عن كواليس المشادة التي جمعته بـ أليو بادجي زميله في الفريق.

رمضان صبحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وصرّح رمضان: "مشادتي مع بادجي انتهت بعد ربع ساعة بمجرد دخولنا غرفة خلع الملابس تصافحنا وتعانقنا في حضور إكرامي وفايلر وانتهى الأمر، لا أعلم لماذا تم تهويل الأمر".

وأكمل عبر أون تايم سبورت 2: "لن أنفي ما حدث، بالفعل حدثت مشادة في الملعب و(زعقنا) واللاعبون قاموا بتفريقنا، لكن الأمر برمته انتهى في لحظة بمجرد خروجنا من الملعب".

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كيف تم تسريب ما حدث؟ رمضان رفض الإجابة: "من الوارد أنني أعرف من سرب المعلومة لكني لا أريد الإفصاح عن ذلك".

شريف إكرامي

وعن انتهاء عقد إكرامي مع الأهلي وعدم تجديده ورحيله في نهاية الموسم، اعترف رمضان صبحي أنه يتفهم قرار حارس المرمى المخضرم.

وعلّق رمضان قائلا: "ليس من السهل على شريف إكرامي أن يكون أساسيا لمدة 8 أو 9 سنوات، ثم يصير بديلا لمدة عامين متواصلين، وفي هذه الفترة لم يختلق أي مشكلة، وحافظ على الفريق، وتمرّن بكل قوة يوميا كما كان يتدرب وهو أساسي".

وأتم: "وضعت نفسي مكانه وتفهمت قراره أنه يريد المشاركة، هذا حق مشروع، وأرى من خلال التدريبات أنه لا يزال قادرا على العطاء، أوافقه على قراره رغم أنني أتمنى استمراره في الأهلي".

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