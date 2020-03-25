رمضان: أفتقد عبد الله السعيد للغاية.. ولو عاد بي الزمن سأقف على الكرة مجددا

الأربعاء، 25 مارس 2020 - 00:07

كتب : FilGoal

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اعترف رمضان صبحي لاعب الأهلي، أنه يفتقد زميله السابق عبد الله السعيد في الملعب.

رمضان صبحي

النادي : الأهلي

الأهلي

السعيد هداف الدوري المصري هذا الموسم، رحل عن الأهلي في 2018 إلى أهلي جدة السعودي، ثم تحوّل إلى بيراميدز.

وقال رمضان عبر أون تايم سبورت 2: "أكثر لاعب أفتقده في الملعب هو عبد الله السعيد، كنا قد وصلنا لمرحلة عالية للغاية من التفاهم، اللعب معه كان مريحا وسلسا وغير معقد، أتمنى له التوفيق".

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وعن واقعة وقوفه على الكرة أمام الزمالك في 2015، سُئل رمضان عما إذا كان سيقرر تصرفه مجددا أم لا.

ليجيب رمضان بوضوح: "نعم سأكرر ما فعلته، لأن هذه كانت طريقة تفكيري وقتها، لكن في 2020 لن أفعلها، طريقة تفكيري اختلفت".

وسُئل رمضان إن كان سيوافق على الاستمرار في الأهلي لو عُرض عليه الحصول على شارة القيادة.

ليرد رمضان: "الأهلي لن يفعلها، الأهلي لا يتخلى عن مبادئه، ومهما بلغ حجم اللاعب فلن يقف الأهلي عليه".

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