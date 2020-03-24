حوار في الجول – مدرب الإسماعيلي: أوافق على إلغاء الموسم في حالة واحدة.. ولم أفكر في الرحيل عن مصر

ثلاثة أشهر تولى فيها ديديه جوميز تدريب الإسماعيلي قبل توقف النشاط الكروي عقب تفشي فيروس كورونا فكيف يرى المنافسة في مصر؟ وكيف تتعامل إدارة الدراويش معه؟ وكيف يواجه رغبة أي لاعب في الرحيل؟

كل ذلك يتحدث عنه المدرب الفرنسي في حواره لـFilGoal.com.

قاد جوميز الإسماعيلي في تسع مباريات فاز في ثلاثة وتعادل وخسر في مثلهم وكان يستعد لملاقاة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية عقب الفوز عليه ذهابا في مصر بهدف دون رد.

وتحدث جوميز لـFilGoal..com قائلا: "الدوري المصري من أفضل الدوريات في إفريقيا ومستوى الكرة فيه مرتفع والمنافسة قوية بين الكل".

وأكمل "إدارة الإسماعيلي تتعامل معي بشكل جيد ولا يوجد أي تدخل في عملي بل هناك مساندة دائما".

وعن طلب بعض اللاعبين الرحيل قال: "أرفض رحيل أي لاعب أنا أتيت إلى هنا للقيام بمشروع جيد ومستعد لتمديد تعاقدي لإكمال ذلك المشروع".

توقف النشاط

وعن توقف النشاط الكروي قال: "علمت بقرار مد الإيقاف وهذا قرار صحيح لسلامة الجميع وذلك أهم من كرة القدم وعلينا أن نتحد جميعا للمرور من تلك الأزمة وإن لزم الأمر إلغاء الموسم سأوافق على ذلك".

واستدرك "نعم أفتقد كرة القدم والإسماعيلي واللاعبين وأشعر بحالة من الملل لكن أتغلب على ذلك بعقد محاضرات للاعبين عن طريق الإنترنت ووضع برنامج إعدادي للموسم الجاري أو المقبل وأشاهد مبارياتنا القديمة".

وأكمل "تضررنا من إيقاف النشاط الكروي فقد كنا قريبين من التأهل لنهائي البطولة العربية وقد نضطر للعب كل 3 أيام لكن البطولة العربية يتبقى فيها مباراتين فقط وفرصة استكمالها كبيرة وأتمنى الفوز بها".

وعن هل فكر في العودة إلى فرنسا في ظل توقف النشاط الكروي أجاب صاحب الـ50 عاما "الوضع في مصر أفضل من فرنسا ولو سنحت لي الفرصة سأجلب أسرتي للعيش هنا، الوضع في أوروبا مقلق للغاية".

وأضاف "أطالب الجميع في مصر بالبقاء في منازلهم وألا يخاطروا بحياتهم لا نريد أن تصبح مصر مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا أنا لست طبيبا لكن علينا الاستماع لتعليمات الأطباء".

أبرز ما حدث في مسيرته

تعد تجربة الإسماعيلي هي السادسة لجوميز في إفريقيا وقال: "حققت لقب بطولة كأس كيجامي وهي مسابقة ودية مع رايون سبورت الرواندي".

وأردف "في القطن الكاميروني فزت بلقبين للدوري وصعدت بهم لنصف نهائي الكونفدرالية وكذلك دربت في الجزائر عن طريق شباب قسنطينة وسكيكدة ثم انتقلت للبن الإثيوبي".

وأتم ديديه جوميز "أما آخر محطة قبل الإسماعيلي كان مع هوريا كوناكري الغيني وتوجت معه بالدوري والكأس في 2019".

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