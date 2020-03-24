الأولمبية المصرية تمد تعليق النشاط أسبوعين إضافيين.. وتوضح موقف "لاعبي الأولمبياد"

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، مد تعليق الأنشطة الرياضية لـ 15 يوما إضافيا، بعد تعليقه في منتصف الشهر الجاري لأسبوعين بالفعل.

التعليق يطول كافة أشكال التجمعات والتدريبات الخاصة بالفرق والمنتخبات الوطنية المصرية على مستوى الكبار والشباب والناشئين.

وعن مصير اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية، أوضحت اللجنة أن القرار يشملهم، خصوصا بعد تأجيل منافسات طوكيو بالفعل.

وجاء نص البيان كالآتي

"فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة المواطنين وارتكازا على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية وبيان رئيس مجلس الوزراء الصادر اليوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020 والمتضمن عدد من الإجراءات والتدابير التصاعدية في ذات الشأن.

وفي ضوء البيان الصادر من اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 اليوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020 والسيد شينزو أبي رئيس وزراء اليابان بتأجيل انعقاد دورة الألعاب الأولمبية والدورة البارالمبية 2020 إلى موعد لا يتجاوز صيف 2021 وذلك حماية لصحة الرياضيين وجميع المشاركين.

تعلن وزارة الشباب والرياضة و اللجنة الأوليمبية المصرية أنه تم اتخاذ الإجراءات الفورية بقيام كافة الاتحادات الرياضية بتعليق كافة أشكال التجمعات والتدريبات الخاصة بالفرق والمنتخبات الوطنية المصرية على مستوي الكبار والشباب والناشئين وكذا الفرق واللاعبين المؤهلين لخوض غمار منافسات دورة الألعاب الأولمبية أو الجاري تأهيلها لمدة خمسة عشر يوماً إضافية.

أخذا بعين الاعتبار استمرار التواصل والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الأوليمبية المصرية لقيام اللجنة الأولمبية المصرية بالتواصل الدائم والتنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية لمتابعة التواريخ المتوقعة لبدء النشاط الدولي والتواريخ المتوقعة للبطولات التأهيلية للفرق المؤهلة والجاري تأهيلها

مع استمرار التنسيق اليومي بين وزارة الشباب والرياضة و اللجنة الأولمبية المصرية لقيامهما بمتابعة عمل الاتحادات الرياضية وتعديل خططها المالية والفنية السابقة في ضوء المستجدات المتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة.

هذا بالاضافة إلى التأكيد على قيام اللجنة الأوليمبية المصرية بالتنسيق مع كافة الاتحادات الرياضية بأهيمة عمل التوعية اللازمة والمتابعة للاعبين خلال الفترة المقبلة.

حفظ الله مصر وشعبها.

والله ولي التوفيق."

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