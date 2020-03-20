في الجول يكشف كواليس قرارات الأهلي.. جلسات الخطيب وفايلر و4 عروض لعاشور

اجتمعت لجنة التخطيط في الأهلي اليوم الجمعة قبل أن تُصدر قراراتها بخصوص الثنائي حسام عاشور وشريف إكرامي، فما هي كواليس تلك القرارات؟

الأهلي وجه الشكر بشكل رسمي إلى شريف إكرامي، موافقا على رغبة الأخير بالرحيل عقب نهاية الموسم الحالي. (طالع التفاصيل)

بينما أبلغت اللجنة عدم وجود رغبة لدى السويسري ريني فايلر مدرب الأهلي باستمرار حسام عاشور والتجديد له، لتعرض عليه الاعتزال. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتمع بشكل شخصي مع فايلر 3 مرات لمناقشة ملف الثنائي حسام عاشور وشريف إكرامي.

وحاول رئيس الأهلي مناقشة فايلر في قراره بخصوص عدم رغبته في استمرار حسام عاشور، إلا أن مدرب المارد الأحمر كان واضحا وأبلغه بأنه في حالة استمرار عاشور فأنه "سيكون لاعبا في النادي، وليس لاعبا في الأهلي. أي أنه لن يكون له أي دور ولن يشارك في التدريبات، مثل موقف صالح جمعة"، حسبما كشف مصدر مسؤول في حديثه مع FilGoal.com.

بعد ذلك عقدت لجنة التخطيط جلسة بحضور كامل أعضائها إلى جانب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، وحسام عاشور.

وأبلغت اللجنة حسام عاشور كامل احترامها لقرارات المدرب و"عدم التدخل في عمله"، إلى جانب تقديرها الكامل لمشواره كقائد للمارد الأحمر.

وهنا قدمت اللجنة 4 عروض لـ حسام عاشور، البداية بتكريمه في مهرجان اعتزال سيُخصص له مبالغ مالية كبيرة جدا ستعود على اللاعب. العرض الثاني هو العمل فورا في قناة الأهلي، والثالث يخص الموافقة على أي منصب إداري يرغب في التواجد به داخل النادي.

إلى جانب تحمّل النادي كل النفقات الخاصة بأي تجارب يرغب اللاعب في خوضها في أي دولة أوروبية، في الفترة المقبلة.

شريف إكرامي

"المشاركة في المباريات".. كانت رغبة إكرامي الواضحة، والتي يحترمها فايلر ولكن في نفس الوقت "لن يُعطي أي وعود أو شروط لأي لاعب من أجل استمراره في الفريق"، مثلما نقل المصدر لـFilGoal.com.

فايلر نقل لـ الخطيب عدم ممانعته في استمرار شريف إكرامي، ولكن دون أي وعود له بالمشاركة.

ونقل الأهلي في جلسته مع إكرامي "كامل التقدير له على مشواره مع الفريق، وعدم افتعالة أي أزمة في أي وقت"، وفي النهاية جاءت الموافقة على رغبته بالرحيل عن الفريق نهاية الموسم.

ويأتي تنفيذ الأهلي لرغبات فايلر، رغبة من النادي في استمرار المدرب السويسري في صفوفه. (طالع التفاصيل)

video:1

وتولى السويسري فايلر مسؤولية تدريب الأهلي في الـ 31 من شهر أغسطس من العام الماضي، مع عقد لمدة عام ولكن الأقرب الآن هو التجديد.

فايلر الذي لم يكن معروفا لعدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، أصبح معشوقا للعديد منهم بفضل نتائج المارد الأحمر.

وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، قبل أن يخسر نفس اللقب أمام الفارس الأبيض.

في الدوري، قبل تعليق النشاط، يحلق الأهلي بالصدارة بـ 49 نقطة من 16 انتصارا وتعادل وحيد.

ونجح الأهلي في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فايلر، بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

عبد الحفيظ لـ في الجول: تجديد سليمان لم يستغرق وقتا.. والجمهور لا ينسى تلك المواقف

صحيفة تركية: النني وبشكتاش يقنعان تريزيجيه بالعودة لـ تركيا

ميرور: استمرار موسم الدوري الحالي قد يتسبب في إلغاء أحد الكأسين في إنجلترا

خليك في البيت – هيثم فاروق يختار لـ في الجول أصعب منافس ولاعب كان يطمئن بمزاملته

هيجيتا ينشر لقطته الأشهر مع ميلا: الصحة أولا.. الزموا منازلكم