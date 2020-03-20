عبد الحفيظ لـ في الجول: تجديد سليمان لم يستغرق وقتا.. والجمهور لا ينسى تلك المواقف

الجمعة، 20 مارس 2020 - 13:33

كتب : أحمد الخولي

وليد سليمان - الأهلي - المقاولون العرب

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بموقف وليد سليمان نجم الفريق وقت تجديد عقوده مع النادي.

أعلن الأهلي تجديد عقد وليد سليمان لاعب الفريق لموسمين مقبلين رسميا. (طالع التفاصيل)

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لـFilGoal.com: "سعداء بتجديد عقد وليد سليمان، بالفعل الأمور لم تستغرق وقتا".

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وأضاف "هذا ما كنا ننتظره من سليمان اللاعب الكبير الذي نقدر عطاءه وتاريخه والأهلي وجمهوره لا ينسون أبدا مثل هذه المواقف".

عبد الحفيظ أتبع "التجديد موسمين من أجل الاستقرار ولقدرة وليد على العطاء في الفترة المقبلة".

وأتم "لدينا جلسات اليوم مع حسام عاشور، وشريف إكرامي، والأحد مع أحمد فتحي. لدينا أهداف نعمل على تحقيقها في هدوء".

وانضم وليد سليمان إلى الأهلي قادما من إنبي في عام 2011.

صاحب الـ35 عاما توج مع الأهلي بخمسة ألقاب للدوري ولقبين لدوري أبطال إفريقيا ولقب للكونفدرالية وبطولتي السوبر الإفريقي ولقب لكأس مصر وخمس مرات السوبر المصري.

فريق الأهلي في فترة راحة حاليا من التدريبات في ظل توقف النشاط الرياضي في البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا.

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