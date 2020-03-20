صحيفة تركية: النني وبشكتاش يقنعان تريزيجيه بالعودة لـ تركيا

تقول صحيفة "هابرلر" التركية بأن محمود حسن "تريزيجيه" اللاعب المصري في صفوف أستون فيلا، اقتنع بالانضمام لفريق بشكتاش بداية من الموسم المقبل.

وحسب الصحيفة التركية، فإن الأمر بدأ بمحادثة بين محمد النني لاعب بشكتاش وتريزيجيه، استطلع فيها رأيه حول مزاملته في بشكتاش.

تريزيجيه أبدى موافقة مبدئية على الانضمام إلى بشكتاش حسب الصحيفة، لكن المفاوضات لم تدخل مرحلة الحسم بعد.

صاحب الـ25 عاما لعب 24 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

وانضم تريزيجيه إلى أستون فيلا بداية الموسم الجاري، قادما من قاسم باشا التركي.

النجم الدولي المصري تألق جدا في فترة تواجده في الدوري التركي رفقة قاسم باشا، وهو ما أهله للانضمام إلى الدوري الإنجليزي.

من جهة أخرى، يقضي محمد النني الموسم الجاري معارا إلى بشكتاش من أرسنال لمدة موسم واحد.

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