ميرور: استمرار موسم الدوري الحالي قد يتسبب في إلغاء أحد الكأسين في إنجلترا

الجمعة، 20 مارس 2020 - 13:08

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والكرة الإنجليزية إنهاء الموسم الكروي في الدوريات كأولوية بالنسبة لهم عوضا عن الكؤوس المحلية، التي قد يتم إبعادها من الموسم المقبل. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن التزام الكرة الإنجليزي بإنهاء الموسم الجاري قد يتسبب في إلغاء كأس الرابطة أو كأس الاتحاد أو الإثنين معا من الموسم المقبل.

وتتحضر مسابقات الدوري للعب خلال الصيف المقبل لإنهاء ما تبقي من الموسم الجاري وبالتالي سيكون هناك ازدحام كبير في جدول المباريات ما يعني أن مباريات الكؤوس الإقصائية لن تلعب وبالتالي عوضا عن إشغال الموسم قد يتم إلغاء كأس أو الاثنين معا.

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إلغاء أحد الكأسين أو الاثنين معا سيشكل مشكلة، لأن الاتحاد الإنجليزي قد يرفض تماما إلغاء مسابقته لأنها الكأس الأقدم والأشهر وتلعب منذ ١٨٧٢، وقد لا تتعافى البطولة مجددا بعد هذا الإلغاء وتفقد هيبتها.

أما بالنسبة لكأس الرابطة، فعلى الأرجح أنها قد تلقى مصير الإلغاء، نظرا لأن أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قال إنه قد يرغب في رؤية ذلك في وقت سابق قبل تفشي فيروس كورونا.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي والكرة الإنجليزي قد أعلنت في اجتماع لها يوم الخميس تأجيل مسابقات الكرة للمحترفين حتى يوم ٣٠ أبريل المقبل للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

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