هيجيتا ينشر لقطته الأشهر مع ميلا: الصحة أولا.. الزموا منازلكم

طلب ريني هيجيتا أسطورة حراسة المرمى في كولومبيا، أن يلتزم الجميع منازلهم وعدم الخروج للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، مستخدما لقطته الشهيرة من كأس العالم ١٩٩٠ في إيطاليا.

وكتب هيجيتا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اليوم أرسلت لي هذه الصورة كثيرا، إن استعملت تلك الصورة لزيادة الوعي فأنا أيضا سأفعل".

وواصل "الصحة تأتي في المقام الأول، إن كان يمكنك فعل الأشياء من المنزل، لا تخرج، الزموا منازلكم".

هيجيتا استعمل صورته الشهيرة مع روجيه ميلا من كأس العالم ١٩٩٠، حينما نجح الأيقونة الكاميرونية في خطف الكرة منه وتسجيل هدفا في مواجهة المنتخبين بدور الـ١٦ من البطولة.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف نشاط كرة القدم في العالم، وأبرز المسابقات التي توقفت أو تأجلت، الدوريات الخمس الكبرى ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ويورو ٢٠٢٠ التي أصبحت في ٢٠٢١.

فيروس كورونا أصبح وباء عالميا بعد إعلان منظمة الصحة العالمية، ويفضل في معظم الدول التي فرضت عزلا أو حجرا صحيا ألا ينزل الأفراد إلى الشوارع لتجنب خلق التجمعات أو التواجد ضمنها، للحد من انتشار فيروس كورونا وكسر تلك السلسلة لتقليل الإصابات، لذا الزموا منازلكم طالما تستطيعون ذلك.

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