بيان رسمي – الأهلي يٌبلغ حسام عاشور بعدم التجديد.. وخطوات استثنائية لتكريمه

أعلن النادي الأهلي استغنائه عن خدمات حسام عاشور قائد الفريق رسميا.

وأصدر الأهلي بيانا رسميا عبر الموقع الرسمي، أعلن فيه إبلاغ اللاعب في جلسة اليوم الجمعة بعدم حاجة ريني فايلر المدير الفني للفريق لخدماته في الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، كشف البيان عن خطوات استثنائي، ينوي النادي اتخاذها تكريما لقائد الأهلي على عطائه للفريق طوال مسيرته.

وحسب البيان، فإن الأهلي لا يتمنى اعتزال اللاعب خارج أسوار النادي، بل يبدي استعداده لإقامة مباراة اعتزال تليق باسمه وتاريخه في أمر استثنائي بعد قرار الإدارة السابق بالتوقف عن إقامة مباريات الاعتزال للاعبين.

وكشف الأهلي أيضا عن موافقته على تحمل تكاليف أي معايشات أو دراسات يطلب حسام عاشور خوضها خارج البلاد لإعداده ليكون كادر إداري أو فني للنادي مستقبلا.

وجاء نص بيان الأهلي كالتالي:

لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح في اجتماعها الذي جرى عصر اليوم مع حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم أبلغته بأن الخيارات الفنية للمدير الفني للفريق والتي ينوي الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة لن يكون عاشور من بينها.

وإزاء رؤية المدير الفني الذي لا يتدخل أحد في مسئولياته كعادة الأهلي علي مدار تاريخه، وأمام تقدير لجنة التخطيط للكرة وقبلها مجلس إدارة النادي برئاسة كابتن محمود الخطيب للنجم حسام عاشور وتاريخه الكبير ومسيرته التي يشهد لها الجميع.

جاء الاجتماع بحضور زكريا ناصف وخالد بيبو عضوا اللجنة وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات مع عاشور للتأكيد على تقدير الحميع لما قدمه هذا النموذج الرائع من اللاعبين والذي لم يدخر جهدًا في رفعة إسم ناديه وكان القدوة والمثل في الانضباط والإلتزام.

وخلال الاجتماع قامت اللجنة بشرح الموقف كاملًا وأن النادي وقياداته لا يتمني أحد منهم أن ينهي عاشور مشواره الكروي خارج الأهلي وأن مجلس الإدارة الذي قرر في السابق عدم إقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف ينوي إعادة النظر في هذا القرار بالاستثناء وأن تقام مباراة اعتزال تليق باسم عاشور وتاريخه ويتم تسويقها على مستوى عالي لتحقيق العائد الأدبي والمالي للاعب.

فضلًا عن استعداد النادي بأن يتحمل كافة تكاليف سفر عاشور للمعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيًا أو إداريًا حسبما يقرر ويكون أحد الكوادر الواعدة بالنادي خلال المرحلة المقبلة.

كما أبلغت اللجنة عاشور بأن النادي ومجلس إدارته لن يتأخر في أية خطوات تأهيلية أخري تكون داعمة لمسيرته في المستقبل بالأضافة للعمل في قناة النادي، في المقابل عبر عاشور عن تقديره لوجهة نظر اللجنة ولكنه تمسك باستمراره في الملاعب وهي رغبة لا يستطيع أحد ان يصادر عليها وطلبت اللجنة أن يمهل عاشور نفسه فرصة ووقت كاف للتفكير ثانية وتمنت له التوفيق بوصفه أحد أبناء الأهلي المخلصين ويحظى بالتقدير من الجميع.

"مصدوم من طريقة التعامل معي. لم أكن أنتظر ذلك أبدا، خاصة بعد مسيرتي الطويلة مع الأهلي، والتي طالما كنت وفيا فيها للنادي ورفضت عروضا أخرى وقت تألقي". كانت تلك هي أولى تصريحات حسام عاشور لـFilGoal.com عقب قرار الأهلي. (طالع التفاصيل)

حسام عاشور يلعب مع الفريق الأول في النادي الأهلي منذ عام 2003 ومستمر حتى الآن.

صاحب الـ34 عاما حصد 35 لقبا في مسيرته مع الأهلي، جعلوه الأكثر تتويجا في تاريخ النادي.

كان الأهلي قد أعلن تجديد عقد وليد سليمان لاعب الفريق مساء أمس الخميس لموسمين مقبلين. (طالع التفاصيل)

ويعقد الأهلي جلسة أخرى لمفاوضة شريف إكرامي حارس الفريق وأحمد فتحي الظهير الأيمن لتجديد عقديهما.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

video:1

اقرأ أيضا

عبد الحفيظ لـ في الجول: تجديد سليمان لم يستغرق وقتا.. والجمهور لا ينسى تلك المواقف

صحيفة تركية: النني وبشكتاش يقنعان تريزيجيه بالعودة لـ تركيا

ميرور: استمرار موسم الدوري الحالي قد يتسبب في إلغاء أحد الكأسين في إنجلترا

خليك في البيت – هيثم فاروق يختار لـ في الجول أصعب منافس ولاعب كان يطمئن بمزاملته

هيجيتا ينشر لقطته الأشهر مع ميلا: الصحة أولا.. الزموا منازلكم