مصدر في الأهلي لـ في الجول: اتفاق مبدئي مع فايلر لتجديد عقده

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي الاتفاق بشكل مبدئي مع السويسري ريني فايلر من أجل تجديد عقده مع المارد الأحمر.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "مسيرة الأهلي الناجحة مع فايلر حتى الآن وتطور الأداء من أسباب رغبة النادي في تجديد عقد المدرب".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "فايلر رحب هو الآخر بالاستمرار مع الأهلي".

وتابع "اتفاق مبدئي في الوقت الحالي مع المدرب لتجديد عقده ويتبقى فقط عقد جلسة رسمية بين المدرب ومحمود الخطيب رئيس الأهلي من أجل الاتفاق بشكل رسمي".

وتولى السويسري فايلر مسؤولية تدريب الأهلي في الـ 31 من شهر أغسطس من العام الماضي، مع عقد لمدة عام ولكن الأقرب الآن هو التجديد.

فايلر الذي لم يكن معروفا لعدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، أصبح معشوقا للعديد منهم بفضل نتائج المارد الأحمر.

وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، قبل أن يخسر نفس اللقب أمام الفارس الأبيض.

في الدوري، يحلق الأهلي بالصدارة بالعلامة الكاملة بلا خسارة أو تعادل. 48 نقطة من 16 مباراة.

ونجح الأهلي في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فايلر، بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

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ويواجه الأهلي نظيره الوداد الرياضي المغربي في الأول أو الثاني من شهر مايو المقبل في نصف نهائي البطولة الإفريقية.

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