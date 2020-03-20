خليك في البيت – هيثم فاروق يختار لـ في الجول أصعب منافس ولاعب كان يطمئن بمزاملته

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

واستضاف FilGoal.com في حلقة اليوم الأربعاء هيثم فاروق، نجم الزمالك وفينورد ومنتخب مصر السابق.

وتلك كانت إجابات هيثم فاروق على أسئلتنا:

إيمانا منا بدورنا المجتمعي في محاربة فيروس كورونا😷#خليك_في_البيت - معانا النهاردة .. هيثم فاروق@HaythamFarouk عشان يجاوب على بعض الأسئلة 🗣 pic.twitter.com/J85Lvi3DGr — FilGoal (@FilGoal) March 19, 2020

-من اللاعب الذي كنت تطمئن برؤيته بجانبك في الملعب؟

أحمد الكأس. كاسو 7 سنوات مع بعض في النادي الأوليمبي.

-من هو أصعب مهاجم واجهته في الدوري المصري؟

محمد رمضان وحسام حسن كانا الأصعب.

-مباراة تمنيت لو عاد الزمن وشاركت بها؟

مباراة مصر والجزائر يوم 17 نوفمبر 1989، والوصول لنهائيات كأس العالم في إيطاليا 1990 بهدف حسام حسن.

-احترفت في السويد وبليجكا وهولندا، أي تجربة كانت أفضل؟

"أتشرف بأنني كنت أول لاعب مصري يحترف في هولندا وكذلك في السويد، والأول مناصفة مع نادر السيد في بلجيكا".

وأضاف "كل تجربة كانت لها خصائص معينة. بدون شك المستويات مختلفة، الدوري الهولندي أقوى من البلجيكي والسويدي، وأعتز بهذه التجربة لإتاحة الفرصة للمشاركة في كأس الاتحاد الأوروبي 1997".

-ما حكاية هذه الصورة؟

"أمستردام 2010. مباراة أياكس وريال مدريد وكنت أغطي هذه المباراة، وكان وقتها زين الدين زيدان هو مستشار رئيس النادي الملكي، والتقط هذه الصورة معه. بالمناسبة جوزيه مورينيو كان هو المدير الفني للميرنجي وقتها.

-أفضل ثلاثة لاعبين رأيتهم في مصر؟

أفضل 3 لاعبين رأيتهم (عاصرتهم) هم أحمد الكأس - محمد أبو تريكة - حازم إمام.

أما أفضل 3 لاعبين في تاريخ مصر فأعتقد أنه رقم قليل، ولذلك سأختار 5 لاعبين، هم (محمد صلاح - محمد أبو تريكة - محمود الخطيب - حسام حسن - حسن شحاتة).

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