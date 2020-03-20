رسميا - الأهلي يعلن موافقته على رغبة إكرامي بالرحيل نهاية الموسم

الجمعة، 20 مارس 2020 - 17:12

كتب : أحمد الخولي

شريف إكرامي - الأهلي - الترجي

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي موافقته على رحيل شريف إكرامي حارس مرمى المارد الأحمر مع نهاية الموسم الحالي.

وعقدت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح اجتماعا اليوم الجمعة مع شريف إكرامي، بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات.

وعبرت اللجنة عن احترامها بالكامل لرغبة إكرامي في إنهاء مشواره الكروي مع الأهلي مع نهاية الموسم الحالي، والبحث عن حقه المشروع من المشاركة في المباريات.

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وتمنت اللجنة التوفيق لإكرامي في خطوته المستقبلية وأنه "سيبقى واحدا من أنباء الأهلي المشهود لهم بالالتزام والانضباط، وإن أبواب النادي ستظل مفتوحة لكل أبنائه وعلى رأسهم إكرامي، الذي لن ينكر أحد ما قدمه لـ الأهلي خلال مشواره الرائع، فضلا عن انضباطه السلوكي على مدى تاريخه".

وناقشت اللجنة مع إكرامي رغبته في المشاركة وأنه "تحمل الكثير جراء ابتعاده عن الملعب، وإن دوره كلاعب في الفريق سوف ينتهي مع نهاية الموسم الجاري، مثلما أعلن الحارس الدولي من قبل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضحت اللجنة إن حق إكرامي في المشاركة "لا تملكه ولا أي مسؤول في النادي يملكه سوى المدير الفني فقط، الذي لا يتدخل أحد في صلاحياته وحساباته".

وكان إكرامي قد أعلن في وقت سابق أن الموسم الحالي هو الأخير في مشواره الطويل مع الفريق. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ36 عاما من أبناء قطاع ناشئي الأهلي، ورحل عنه في 2005 إلى فينورد الهولندي كما لعب معارا لأنقرة جوتشو التركي.

إكرامي عاد إلى مصر في 2009 عبر بوابة الجونة، قبل أن يعود إلى بيته الأصلي بعدها بعام.

ومع الأهلي، حمل شريف إكرامي 7 ألقاب لحساب الدوري المصري، ولقب كأس مصر، و5 ألقاب سوبر محلي، بجانب لقبين لحساب دوري أبطال إفريقيا ولقب للكونفدرالية الإفريقية ولقبين للسوبر الإفريقي.

وحرس إكرامي مرمى الأهلي في 271 مباراة إجمالا، كما خاض 24 مباراة دولية مع منتخب مصر.

أنا شريف إكرامي.. حلقات سيرة ذاتية قدمها FilGoal.com مع الحارس المخضرم

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