رئيس فالنسيا: لست متفاجئا.. أخبرتهم أن يتوقعوا 20% من الحالات الإيجابية على الأقل

اعتبَر أنيل مورثي رئيس نادي فالنسيا، أن عدد الإصابات المرتفع بفيروس كورونا في أفراده، ليس مفاجئا.

وصرّح مورثي: "عدد العينات الإيجابية لا ينذر بالخطر وليس مفاجئا".

وأضاف عبر محطة CNA السنغافورية: "على الرغم من أن كل لاعبينا وطاقمنا لم تظهر عليهم أي أعراض للمرض، فإن الكثيرين شعروا بالقلق بسبب الوضع، وحتى نطمئنهم، أجرينا الفحوصات".

وأكمل: "أخبرتهم قبل ظهور النتائج، أنه وفقا لمعدّل العدوى في إسبانيا، فعليهم توقع 20% من العينات الإيجابية على الأقل".

وكشف: "كانوا متفاجئين بعد ظهور نتائج الفحوصات، لكني أخبرتهم أن هذا طبيعي بالنظر للوضع في إسبانيا، وهذا لا يعني أن حيواتهم في خطر".

و أعلن فالنسيا إصابة 5 من أفراده بفيروس كورونا يوم الأحد، تبيّن لاحقا أن من بينهم 3 لاعبين: إزيكييل جاراي، وإلياكيم مانجالا، وخوسيه لويس جايا.

قبل أن يصدم عالم كرة القدم ببيان جديد أمس الإثنين، أعلن فيه عن اكتشاف مزيد من العينات الإيجابية في صفوف لاعبيه وأجهزته التقنية، وأوضح أن 35% من قوامه أصيب بالفيروس على خلفية ارتحال فالنسيا إلى ميلانو لمواجهة أتالانتا قبل حوالي شهر في دوري أبطال أوروبا.

وواصل مورثي تصريحاته: "نحن أول نادٍ طبّق بروتوكول العزل الصحي على لاعبيه وجهازه الفني. فرغم الانتقاد الذي طالنا من الجماهير والإعلام والسُلطات؛ منعنا أي اتصال بين اللاعبين والجهاز الفني من جهة، والإعلام والجماهير من جهة أخرى".

وأكمل: "هذا القرار لم يحظ بشعبية عالية وقت اتخاذه في فبراير، لكنه كان القرار الصحيح".

وأتم: "كنادٍ لكرة القدم، فنشاطنا الأساسي هو لعب كرة القدم، كل أنشطتنا الأخرى قائمة على ذلك".

وكان بيان فالنسيا قد أفصح عن إحصائية صادمة، كاشفا عن إصابة 35% من أفراده (لاعبين، وجهاز فني، وجهاز طبي...) بفيروس كورونا.

وأوضح فالنسيا أنه بالرغم من الإجراءات الصارمة التي اتخذها النادي خلال الارتحال إلى ميلانو لمواجهة أتالانتا يوم 19 فبراير الماضي، فقد وصلت نسبة الحالات الإيجابية إلى 35%.

وذكر فالنسيا أنه عمل على عزل أفراده خلال تواجده في منطقة لومبارديا عالية الخطورة وفقا للسلطات الإيطالية، إلا أن ذلك لم يمنع تفشي العدوى.

وتواجه فالنسيا مع أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، وخسر الذهاب في سان سيرو بنتيجة 1-4، قبل أن يخسر الإياب في ملعب مستايا دون حضور جماهيري بنتيجة 2-4.

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