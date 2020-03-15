رسميا - فالنسيا يعلن 5 حالات إيجابية بفيروس كورونا واتخاذ إجراءات العزل

أعلن نادي فالنسيا بشكل رسمي إصابة 5 حالات إيجابية بفيروس كورونا من الطاقم الفني والفريق الأول.

وكان إيزيكيل جاراي لاعب الفريق قد أعلن صباح اليوم الأحد إصابته بفيروس كورونا والتزام بالعزل داخل المنزل.

وكشف فالنسيا في بيان رسمي: "نعمل عن 5 حالات إصابة بفيروس كورونا من الطاقم الفني والفريق الأول".

وأضاف "جميعهم معزولون الآن في منازلهم وكلهم في حالة صحية جيدة".

وتابع فالنسيا "يود النادي تقديم دعمه لجميع العاملين في المجال الصحي كما يدعو الناس إلى الالتزام بالتدابير الوقائية الموصى بها".

وكانت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم قد أعلنت إيقاف المسابقة لمدة أسبوعين على أقل تقدير بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويعتبر نادي فالنسيا أول أندية الدوري الإسباني تعرضا للإصابة بالفيروس.

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