الأول في الدوري الإسباني.. جاراي يعلن إصابته بـ كورونا

أعلن إيزيكييل جاراي مدافع فالنسيا الإسباني عن إصابته بفيروس كورونا.

وقال جاراي عبر إنستاجرام: "2020 لم تبدأ بالشكل الجيد لي، لقد أثبتت التحاليل إصابتي بفيروس كورونا".

وأردف "أشعر أنني بحالة جيدة، علينا التركيز مع السلطات الصحية وأنا الآن متجه للعزل".

المدافع الأرجنتيني صاحب الـ33 عاما بدأ العام الجاري بقطع في الرباط الصليبي.

ويعد جاراي أول لاعب في الدوري الإسباني يعلن عن إصابته بالفيروس.

وسجلت إسبانيا حتى الآن 6391 حالة توفي منهم 196، فيما تماثل 517 للشفاء.

وأوقفت إسبانيا منافسات الدوري بعد حالة إيجابية لأحد لاعبي فريق ريال مدريد لكرة السلة.

لا ليجا موقوف لمدة جولتين مقبلتين على الأقل للحد من انتشار المرض.

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