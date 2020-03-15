الأول في الدوري الإسباني.. جاراي يعلن إصابته بـ كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 - 13:08

كتب : FilGoal

إيزيكييل جاراي

أعلن إيزيكييل جاراي مدافع فالنسيا الإسباني عن إصابته بفيروس كورونا.

وقال جاراي عبر إنستاجرام: "2020 لم تبدأ بالشكل الجيد لي، لقد أثبتت التحاليل إصابتي بفيروس كورونا".

وأردف "أشعر أنني بحالة جيدة، علينا التركيز مع السلطات الصحية وأنا الآن متجه للعزل".

أخبار متعلقة
زوجة أرتيتا: مدرب أرسنال بخير.. فيروس كورونا ليس مميتا بعيدا عن ليفربول.. كورونا يهدد 5 أحلام كروية جماهير زينيت تتحدى كورونا: نحن مصابون بعدوى كرة القدم

المدافع الأرجنتيني صاحب الـ33 عاما بدأ العام الجاري بقطع في الرباط الصليبي.

ويعد جاراي أول لاعب في الدوري الإسباني يعلن عن إصابته بالفيروس.

وسجلت إسبانيا حتى الآن 6391 حالة توفي منهم 196، فيما تماثل 517 للشفاء.

وأوقفت إسبانيا منافسات الدوري بعد حالة إيجابية لأحد لاعبي فريق ريال مدريد لكرة السلة.

لا ليجا موقوف لمدة جولتين مقبلتين على الأقل للحد من انتشار المرض.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

اقرأ أيضا

وزير الرياضة: لا نعد باستئناف الدوري بعد أسبوعين

فضل: غالي الأنسب لرئاسة الأهلي مستقبلا

محمود علاء يجدد عقده مع الزمالك

الزمالك يُعلق أنشطة النادي لمدة أسبوع

إكرامي: لم يتم إبلاغنا بإلغاء التدريبات.. واجتماع مع مسؤولي الأهلي بشأن مستقبلي

إيزيكييل جاراي كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: دوري الأبطال سيقام بنظام الدورة الرباعية في تركيا.. واتجاه لتأجيل يورو 2020 41 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
في غياب كرة القدم.. مدافع سبال يطارد لصا ويلقي القبض عليه 42 دقيقة | أوروبا
عبد الحفيظ لـ في الجول: نحدد مع التائب موعدا جديدا لمهرجان اعتزاله بسبب كورونا 48 دقيقة | مصر
فان دايك: لو حسمنا لقب الدوري وسط مدرجات خاوية سأشعر بإحباط شديد ساعة | الدوري الإنجليزي
الأول في الدوري الإسباني.. جاراي يعلن إصابته بـ كورونا ساعة | أوروبا
المقاصة: تم تأجيل مواجهة الجيش بعد قرار رئاسة الوزراء.. وراحة من التدريبات للخميس ساعة | الدوري المصري
زوجة أرتيتا: مدرب أرسنال بخير.. فيروس كورونا ليس مميتا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ميدو: يجب توجيه تعليمات رسمية بإلغاء المباريات الودية.. لا أصدق المخاطرة بحياة الفرق 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة مؤثرة من يورجن كلوب بعد إيقاف الدوري الإنجليزي 2 قائمة الأهلي - عودة وحيد وظهور العربي بدر لأول مرة ضد سموحة.. وغيابات بالجملة 3 في الجول يكشف – لماذا تأخرت عودة كريم نيدفيد.. سببان أحدهما تفادي "الاعتزال المبكر" 4 كلوب: كل شيء كان ضدنا في الأوقات الحاسمة.. ولا أفهم جودة أتليتكو التي يمتلكونها
قد ينال إعجابك