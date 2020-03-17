مصير الدوري – المقاصة لـ في الجول: الحل الأمثل؟ إلغاء الموسم

يرى بكري سليم المدير التنفيذي لمصر المقاصة أن الأحل الأمثل لأزمة توقف الدوري مؤخرا بسبب تفشي فيروس كورونا هو إلغاء المسابقة.

وقال بكري سليم لـFilGoal.com: "ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء الدوري فحياة أي لاعب أهم من الكرة".

وواصل "ليس من العدل هبوط 3 فرق وتتويج الأهلي بالدوري فعمليا هذا سيحرم الأندية التي مازالت تنافس على اللقب أو أن تبقى وتتجنب الهبوط".

وأضاف المدير التنفيذي للمقاصة "يجب أن نلغي الموسم الجاري وحال وجود أزمة علينا إكماله بنفس الأندية ونفس عدد النقاط".

وأتم "على اتحاد الكرة إصدار قرارا لصالح الكل ولا يمكن لأحد الاعتراض عليه".

وأوقفت الحكومة المصرية النشاط الكروي في وقت سابق لأسبوعين كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا الذي أصاب 166 شخصا على الأراضي المصرية.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

قرار نهائي بشأن يورو 2020

مروان محسن: الانتقادات؟ لعبت مع كل المدربين.. وانظروا لبنزيمة

المقاولون: لو استمرت الأزمة يجب اتخاذ هذا القرار

مصدر باتحاد الكرة يكشف عن خطوات مقبلة لتأمين اللاعبين ضد كورونا

ماني يوجه رسالة لشعب السنغال