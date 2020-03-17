رسميا – تأجيل رولان جاروس لتقام في سبتمبر

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة التنس، تأجيل بطولة رولان جاروس 2020 بشكلٍ رسمي، لتنطلق في شهر سبتمبر المقبل.

البطولة التي كان مقررا إقامتها بين 25 مايو و7 يونيو من العام الجاري، تم ترحيلها لتنطلق يوم 20 سبتمبر، وتنتهي يوم 4 أكتوبر من نفس العام.

ويأتي التأجيل بسبب تفشي فيروس كورونا في فرنسا وأنحاء متفرقة من العالم.

وبرر الاتحاد الفرنسي قرار التأجيل "بعدم قدرة أي شخص على تنبؤ الوضع في 18 مايو المقبل"، وأوضح أن "الحجر الصحي القائم حاليا جعل من المستحيل الاستمرار في التجهيزات للبطولة".

وأوضح الاتحاد الفرنسي أن الجماهير ستكون قادرة على استرجاع ثمن التذاكر التي تم بيعها بالفعل، أو استبدالها بتذاكر صالحة للمواعيد الجديدة.

⚠️The Roland-Garros tournament will be played from 20th September to 4th October 2020.#RolandGarros pic.twitter.com/eZhnSfAiQA — Roland-Garros (@rolandgarros) March 17, 2020

وصرّح بيرنار جوديتشيلي رئيس الاتحاد الفرنسي للتنس: "اتخذنا هذا القرار الصعب، والشجاع، تماشيا مع الوضع غير المسبوق الذي نعيشه، والذي تطوّر بشكل رهيب خلال نهاية الأسبوع الماضي. نتصرّف بمسؤولية، وعلينا التكاتف في هذا القتال، وضمان الصحة والسلامة للجميع".

وتعد رولان جاروس ثاني البطولات الأربع الكبرى في التنس "جراند سلام"، وأقيما منها 123 نسخة حتى اللحظة.

ويُنتظَر أن يدافع الإسباني رافاييل نادال عن لقبه الذي ظفر به في العام الماضي، وهو صاحب الرقم القياسي في التتويجات برصيد 12 بطولة.

وعلى صعيد السيدات، تدافع الأسترالية أشلي بارتي عن لقبها الوحيد في بطولات جراند سلام الذي ظفرت به في أرض رولان جاروس الترابية بالصيف الماضي.

وتجاوز عدد الحالات في فرنسا الـ 6570 حالة صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد الوفيات إلى 148 ضحية.

وتعد فرنسا ثالث أكثر الدول الأوروبية تسجيلا للحالات المصابة بفيروس كورونا، بعد إيطاليا، وإسبانيا.

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