المباراة السوداء.. فالنسيا: 35% من أفرادنا أصيبوا بـ كورونا في مواجهة أتالانتا!

أصدر نادي فالنسيا الإسباني بيانا صادما، أعلن فيه عن اكتشاف مزيد من الحالات المصابة بفيروس كورونا بين أفراده.

وذكر البيان الصادر اليوم الإثنين أن المصابين لم تظهر عليهم أعراض المرض، وتجنَّب التطرق إلى هوياتهم أو أعدادهم.

في الوقت نفسه، أفصح البيان عن إحصائية صادمة، كاشفا عن إصابة 35% من أفراده (لاعبين، وجهاز فني، وجهاز طبي...) بفيروس كورونا.

وكان فالنسيا قد أعلن أمس الأحد إصابة 5 أفراد، تبيّن أن من ضمنهم 3 لاعبين، هم: إزيكييل جاراي، وإلياكيم مانجالا، وخوسيه لويس جايا.

وأوضح فالنسيا أنه بالرغم من الإجراءات الصارمة التي اتخذها النادي خلال الارتحال إلى ميلانو لمواجهة أتالانتا يوم 19 فبراير الماضي، فقد وصلت نسبة الحالات الإيجابية إلى 35%.

وذكر فالنسيا أنه عمل على عزل أفراده خلال تواجده في منطقة لومبارديا عالية الخطورة وفقا للسلطات الإيطالية، إلا أن ذلك لم يمنع تفشي العدوى.

وتواجه فالنسيا مع أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، وخسر الإياب في سان سيرو بنتيجة 1-4، قبل أن يخسر الإياب في ملعب مستايا دون حضور جماهيري بنتيجة 2-4.

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