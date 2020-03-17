مصير إفريقيا - فيتا لـ في الجول: يجب استمرار الموسم.. وحل للتأهل للبطولات القارية حال إلغائه

الثلاثاء، 17 مارس 2020 - 18:51

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - فيتا كلوب

ما هو الأفضل إلغاء الموسم أم استكماله في الصيف؟ وكيف تتأهل الأندية للمشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل حال إلغاء البطولات المحلية بسبب تفشي فيروس كورونا؟

الأندية الإفريقية تجيب لـFilGoal.com.

وقال فلوران إبينجي المدير الفني لفيتا كلوب الكونغولي لـFilGoal.com: "إلغاء الموسم سيسبب ضررا كبيرا للفريق إذ أن هدفنا بلوغ دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل".

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وواصل "نحن حاليا لسنا في مركز في الدوري يؤهلنا لدوري الأبطال".

واستدرك "لكن سلامة اللاعبين والجماهير هي الأهم، وفي رأيي يجب أن يستكمل الموسم ولو في الصيف حال انتهاء الأزمة الحالية".

أما عن نظام التأهل للبطولات القارية الموسم المقبل أجاب إبينجي "إن أُلغي الموسم فيجب أن يتأهل نفس الأندية التي شاركت في البطولات الموسم الجاري وعدم هبوط أي فريق من مسابقة الدوري المحلي".

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