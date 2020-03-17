رسميا - تأجيل بطولة كوبا أمريكا مع الحفاظ على طريقة التنظيم

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" تأجيل بطولة كوبا أمريكا ٢٠٢٠ لتقام في العام التالي ٢٠٢١ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

ونشر الاتحاد بيانا رسميا قال فيه: "بعد تحليل مفصل للموقف بخصوص تطورات فيروس كورونا في العالم والمنطقة، والتوصيات الخاصة بالمنظمات العالمية فيما يخص الصحة العامة، قررنا تأجيل النسخة الـ٤٧ من كوبا أمريكا لتقام في الفترة من ١١ يونيو وحتى ١١ يوليو ٢٠٢١".

وتحدث أليخاندرو دومينجيز رئيس الاتحاد قائلا: "إنه إجراء غير عادي لموقف غير متوقع، ولهذا السبب الاستجابة ضرورية لتجنب أي تفشي للفيروس المتواجد حاليا في الدول أعضاء الاتحاد".

وواصل "كونيميبول لم يتخذ القرار بسهولة، لكن يجب أن نكون درع الأمان لصحة الرياضين وكل عضو في عائلة كرة القدم بامريكا الجنوبية".

وكان مارتين فيرنانديز صحفي "جلوب سبورت" البرازيلية كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم اتخاذ القرار بتأجيل البطولة إلى ٢٠٢١".

وواصل "الخطة ستون كالتالي، الاحتفاظ بنفس المواعيد من ١١ يونيو وحتى ١٠ يوليو".

وتابع "كذلك بنفس الضيوف، أستراليا وقطر، وستقام في الأرجنتين وكولومبيا التي ستستضيف النهائي، الفكرة فقط هي تحريك موعد البطولة قدر الإمكان".

Detalhes sobre o adiamento da Copa América de 2020 para 2021: o plano é usar datas semelhantes (11 de junho a 10 de julho), manter convidados (Austrália e Qatar) e também as sedes (Argentina e Colômbia, que abrigaria a final). Ideia é mexer o menos possível #feedcoronavirus — Martín Fernandez (@mart_fern) March 17, 2020

فيروس كورونا تفشى في الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا والإكوادور وغينيا الفرنسية وغيانا وباراجواي وبيرو وسورينام وأوروجواي وفينزويلا.

الأرجنتين سجلت حتى الآن ٦٥ حالة إصابة و٥ حالات تعافي وحالتي وفاة، وكولومبيا ٥٧ حالة إصابة وحالة تعافي وحيدة.

المجموعة الأولى في كوبا أمريكا مجموعة الجنوب وتضم الأرجنتين وأستراليا وبوليفيا وأوروجواي وتشيلي وباراجواي، أما مجموعة الشمال، تضم كولومبيا والبرازيل وقطر وفينزويلا والإكوادور وبيرو.

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