رسميا – تأجيل كأس أمم إفريقيا للمحليين لأجل غير مسمى

خاطَب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الدول المتأهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين، وأخطرهم بتأجيل المنافسة إلى أجلٍ غير مسمى.

وكان مقررا إقامة النسخة السادسة من منافسات "تشان" على أرض الكاميرون في الفترة ما بين 4، و25 أبريل المقبل.

لكن تفشي فيروس كورونا في أنحاء متفرقة من إفريقيا والعالم، حال دون إقامة البطولة في موعدها.

وذكر خطاب الاتحاد الإفريقي:

"في أعقاب تفشي فيروس كورونا، واستنادا إلى تقرير اللجنة الطبية التي زارت الكاميرون، فقد قررت لجنة الطوارئ في الاتحاد الإفريقي تأجيل البطولة حتى إشعار آخر.

هذه العوامل ساهمت في اتخاذ القرار:

- رغم اعتبار الوضع الصحي في الكاميرون تحت السيطرة، واستنادا على نصيحة منظمة الصحة العالمية، فالأزمة لم تستقر حتى اللحظة في إفريقيا، ومن الصعب للغاية التكهن بتطور الوضع في الأيام المقبلة.

- السفر عبر القارة يزداد تعقيدًا، بل يعد مستحيلا لبعض البلدان، بسبب القيود التي فرضتها بعض الحكومات.

- استنادا على كل هذه الأسباب، ولتجنُب أي مخاطرة غير ضرورية، فقد أجمعت اللجنة الطبية على طلب تأجيل البطولة."

كما نشر الاتحاد الإفريقي بيانا عبر موقعه الرسمي بنبأ التأجيل، جاءت حيثياته كربونية لنص الخطاب المُرسَل إلى الاتحادات المحلية.

وكان مقررا مشاركة 16 منتخبا محليا في البطولة، هم: الكاميرون، الكونغو، الكونغو الديمقراطية، رواندا، تنزانيا، أوغندا، ليبيا، المغرب، ناميبيا، زامبيا، زيمبابوي، غينيا، مالي، بوركينا فاسو، النيجر، توجو.

وعرفت الكاميرون –الدولة المضيفة- إصابة 5 أشخاص بفيروس كورونا وفقا للتحديث الأخير مساء أمس الإثنين.

كما شهدت عدة دول مشاركة أخرى ظهور حالات من الوباء، مثل المغرب الذي وصل إلى 29 حالة مصابة، وبوركينا فاسو التي رصدت 15 حالة، ورواندا التي رصدت 5 حالات.

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