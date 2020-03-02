تريزيجيه: من الصعب إلغاء الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

الإثنين، 02 مارس 2020 - 23:07

كتب : FilGoal

أستون فيلا - ليستر سيتي تريزيجيه

يرى محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر وأستون فيلا صعوبة في فكرة إلغاء الدوري الإنجليزي بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم.

تريزيجيه

النادي : أستون فيلا

أستون فيلا

وقال تريزيجيه عبر قناة أون تايم 2: "لا أعتقد أن الدوري سيتم إلغاؤه بسبب فيروس كورونا، والأمور ستسير في إنجلترا بشكل طبيعي".

وعن خوضه لنهائي كأس الرابطة ضد مانشستر سيتي قال: "كنت أتمنى الفوز بالبطولة لصناعة تاريخي لنفسي ولفريقي".

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وخسر أستون فيلا نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام مانشستر سيتي 2-1.

وأضاف "راض بشكل كبير عن تجربتي مع أستون فيلا حتى الآن وأفعل كل ما في وسعي لصناعة الفارق مع الفريق".

وأكمل "ألعب لأول موسم في الدوري الإنجليزي وأحاول إثبات قدراتي والمشاركة لفترات أطول".

وأوضح "الأهم بالنسبة لي ليس المشاركة لفترات طويلة ولكن أن أترك بصمتي مع الفريق عندما أشارك".

وأتم تصريحاته "نتقابل دائما أنا وأحمد المحمدي زميلي في الفريق مع أحمد حجازي لاعب وست بروميتش، وأيضا أحيانا يحضر معنا محمد صلاح لكنه وجوده في مدينة بعيدة يحول دون مقابلتنا بشكل مستمر".

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