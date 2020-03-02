في الدور الأول فقط.. 28 مدربا لـ 12 فريقا في الدوري المصري

عدد ضخم من المدربين عملوا مع فرق الدوري المصري مع انتصاف الموسم.

انتهى الدور الأول من الدوري لموسم 2019/2020 وقبل انطلاق الدور الثاني وكما عودتنا المسابقة المحلية تسارعت فرقها لتغيير مدربيها بعد أي فترة تعثر أو تراجع مستوى.

28 مدربا تبادلوا على تدريب 12 فريقا من أصل 18 عدد فرق الدوري المصري.

ولم يصمد الدوري المصري بكل مدربيه منذ انطلاق الموسم سوى 4 جولات فقط، ليكون أول الراحلين هو علي ماهر من فريق إنبي.

وقبل أيام قليلة من انطلاق الدور الثاني، كان أحدث المدربين في الدوري المصري هو إيهاب جلال الذي تولى تدريب مصر للمقاصة.

وهي التجربة الثانية له هذا الموسم بعدما بدأ المسابقة مدربا للمصري البورسعيدي.

28 مدربا في الدور الأول من بينهم 4 بشكل مؤقت وهم (أدهم السلحدار مع الإسماعيلي وجمال عمر مع المقاصة وعبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مع بيراميدز، ورضا شحاتة مع الجونة).

ومدرب واحد تولى تدريب فريقين وهو إيهاب جلال الذي تولى تدريب المصري والمقاصة.

ومن بينهم أيضا 12 مدربا أجنبيا وهم ميتشو وباتريس كارتيرون مع الزمالك، وسرجيو فارياس مع طلائع الجيش، ونيبوشا ميلوسيفيتش وبيدرو بارني مع الجونة، وييشيتش وديديه جوميز مع الإسماعيلي، وتاكيس جونياس ونيكوديموس بابافاسيليو مع وادي دجلة وديسابر وأنتي تشاتشيتش مع بيراميدز، وإيمانويل أمونيكي مع المقاصة.

وبعد انتصاف المسابقة 6 فرق فقط لم تلجأ لتغيير مدربيها وهم الأهلي ومدربه السويسري ريني فايلر، وأسوان مع مجدي عبد العاطي، والإنتاج الحربي ومدربه مختار مختار.

وطنطا مع أيمن المزين، والاتحاد السكندري مع طلعت يوسف، والمقاولون العرب مع عماد النحاس.

ويحتل المقاصة المركز الأول في قائمة أكثر الفرق التي لجأت لتغيير المدربين هذا الموسم برصيد 4 مدربين.

وبدأ أحمد حسام "ميدو" الموسم مع المقاصة، ثم رحل وتم تعيين جمال عمر مدربا مؤقتا، ثم اختار الفريق الفيومي، النجم النيجيري إيمانويل أمونيكي ليكون مدربا للفريق قبل أن يقرر رحيله بعد مباراتين فقط ويتم تعيين إيهاب جلال مدربا للفريق بعد رحيله عن المصري.

ويستعرض معكم FilGoal.com أسماء الـ28 مدربا للفرق التي غيرت مدربيها في الدوري المصري حتى الآن.

مصر للمقاصة

ميدو

جمال عمر (مؤقت)

إيمانويل أمونيكي

إيهاب جلال

الجونة

نيبوشا ميلوسيفيتش

رضا شحاتة (مؤقت)

بيدرو بارني

الزمالك

ميتشو

باتريس كارتيرون

الإسماعيلي

ييشيتش

أدهم السلحدار (مؤقت)

ديديه جوميز

بيراميدز

سيباستيان ديسابر

زيزو (مؤقت)

أنتي تشاتشيتش

سموحة

حسام حسن

حمادة صدقي

طلائع الجيش

سرجيو فارياس

طارق يحيى

عبد الحميد بسيوني

المصري

إيهاب جلال

طارق العشري

حرس الحدود

طارق العشري

محمد حليم

إنبي

علي ماهر

حلمي طولان

نادي مصر

عبد الناصر محمد

خالد جلال