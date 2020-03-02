رسميا – استقالة السكرتير العام في كاف

تقدم المغربي معاذ حجي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" باستقالته اليوم الاثنين من منصبه.

وقبل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باستقالته، وسيدعو لجنة الطوارئ إلى تعيين سكرتير عام بالنيابة.

وذكر معاذ حجي في طلبه للاستقالة أنها لأسباب شخصية، وأشار إلى ضرورة العودة إلى المغرب في أقرب وقت ممكن، وهو طلب وافق عليه رئيس كاف.

وقال معاذ حجي في خطاب استقالته: "أود أن أشكر الرئيس أحمد أحمد بحرارة على إتاحة الفرصة لي لخدمة كرة القدم في قارتنا على هذا المستوى من المسؤولية، وتستمر الإصلاحات العديدة التي بدأت في الخطط الرياضية والإدارية منذ عام 2017، وليس لدي أدنى شك في أن الرئيس سيواصل العمل من أجل التطوير الجيد".

وأعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن لجنة الطوارئ ستُعقد في أقرب وقت ممكن لتعيين أمين عام بالإنابة.

وأعرب أحمد أحمد عن امتنانه لمعاد حجي الذي كان عمله لا يقدر بثمن في قيادة إصلاحات كاف منذ تعيينه، وتمنى له كل النجاح الذي يستحقه في بقية حياته المهنية.

يذكر أن معاذ حجي تم تعيينه سكرتيرا عاما للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في 11 أبريل 2019.

المغربي حجي خلف المصري الراحل مؤخرا عمرو فهمي في منصب السكرتير العام لكاف، حيث رحل الأخير عن منصبه بعد إعلانه لبعض المخالفات داخل كاف، معظمها كان ضمن تقرير PwC الذي انفردت نيويورك تايمز بتفاصيله. (اقرأ ملخص التقرير من هنا)

وكانت تقارير مغربية كشفت صباح اليوم نية حجي التقدم باستقالته تزامنا مع تدقيق مالي ثاني من شركة PwC حيث تواجد موظفون كبار من الشركة في مقر كاف في اليومين السابقين. ( اقرأ التفاصيل )

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