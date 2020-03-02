مران الأهلي - مشاركة فتحي وأجايي وتدريبات منفردة لـ معلول في جنوب إفريقيا

الإثنين، 02 مارس 2020 - 17:47

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي في جنوب إفريقيا

خاض الأهلي مرانه الأول في جنوب إفريقيا عصر اليوم الإثنين داخل فندق الإقامة في جنوب إفريقيا، استعدادا لمواجهة صن داونز.

الأهلي انتصر على صن داونز الجنوب إفريقي بثنائية مقابل لا شيء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

ويحل الأهلي ضيفا على صن داونز في الثالثة عصرا يوم السبت المقبل في لقاء الإياب.

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وحرص السويسري ريني فايلر على إقامة مران خفيف لفك العضلات بسبب طول رحلة السفر من القاهرة لـ بريتوريا.

وشارك أحمد فتحي وجونيور أجايي في التدريبات بعد خضوعهما لفحص طبي بسبب شكوى الثنائي من آلام عضلية بعد لقاء الذهاب.

وأدى علي معلول ظهير أيسر الأهلي لتدريبات منفردة داخل فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، وفقًا للبرنامج الذي حدده خالد محمود طبيب الفريق.

واشتكى معلول من إجهاد في العضلة الأمامية، عقب انتهاء مباراة صن داونز.

ويخضع معلول لبرنامج تأهيلي مصغر يستمر لمدة يومين ثم ينتظم في المران الجماعي، وتجهيزه لمباراة العودة أمام صن داونز.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي في لقاء الإياب من هنا

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