استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي

أعلن تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير".

وأضاف "وأن أعود لصفوف الجماهير مشجعا ومحبا".

وأتم "حفظ الله مصر وشعبها الطيب ووفق الله الأهلي وكل أنديتنا العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"

وكان الأهلي أعلن قبل عدة شهور رفض استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي الأحمر.

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