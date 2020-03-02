وزير الصحة التونسي يتحدث عن لقاء الترجي والزمالك بعد تسجيل أول إصابة بالكورونا

الإثنين، 02 مارس 2020 - 20:10

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الزمالك - الترجي

تحدث عبد اللطيف المكّي وزير الصحة التونسية عن لقاء الترجي التونسي أمام الزمالك، وذلك بعد إعلان تونس تسجيل أول إصابة بفيروس الكورونا.

وزارة الصحة التونسية أعلنت بشكل رسمي عن رصد أول حالة إصابة بفيروس الكورونا في البلاد.

وأجاب وزير الصحة على أسئلة الحاضرين خلال المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين، ومن بينها سؤال بخصوص لقاء الترجي والزمالك، لأنه "حدث رياضي سيشهد تجمعات كبيرة".

أخبار متعلقة
الزمالك: الحكم المغربي ظلمنا أمام الترجي.. ورجاء لـ كاف قبل مواجهة رادس منتخب مصر: كنا نتمنى إقامة قمة الدوري.. ويجب الحذر من ملعبي الترجي وصن داونز أجندة مارس - الزمالك يصطدم بالترجي و4 مباريات محلية مؤتمر موسيماني: اللعب في بريتوريا سيكون مختلفا.. اسألوا الوداد والترجي ومازيمبي

وقال وزير الصحة: "الأحداث الرياضية من الأمور التي ندرسها في الوقت الحالي".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "نجتمع بصورة يومية وسنحدد الإجراءات الجديدة التي قد نتخذها في تونس".

وواصل "سندرس كافة الإجراءات الجديدة ومنها منع الرحلات والتظاهرات الرياضية، وسنرى ما هي القرارات المناسبة لاتخاذها".

وأردف "نريد تحقيق حالة من التوازن في تونس، بين الجدوى الصحية واستمرار الحياة بشكل طبيعي".

وأتم "لا نريد استباق الأحداث وإعلان أي قرارات في الوقت الحالي".

الزمالك انتصر على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي في رادس يوم الجمعة المقبل في لقاء الإياب.

طالع أيضا

الترجي يتحدى التاريخ أمام الزمالك

لماذا استُبعدت مصر من بطولة قطر الكبرى لتنس الطاولة

"رونالدو يرغب في العودة لريال مدريد"

بيراميدز لا يُقهر في إفريقيا

لماذا اختفى ميسي

في إفريقيا الترجي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
حجازي يطمئن البدري على إصابته.. "ليست مزق في العضلة الخلفية" 16 دقيقة | أوروبا
النقاز: أنا محترف.. لن أغلق بابي أمام الأهلي 22 دقيقة | الدوري المصري
رادس يستقبل 60 ألف مشجع للترجي أمام الزمالك 24 دقيقة | إفريقيا
تقرير: كورونا تُقصي 3 دول من بطولة العام للجودو في المغرب 28 دقيقة | رياضات أخرى
محسن ياجور: فخور بتخطي رقم أبو تريكة.. وأتمنى تجاوز الخطيب ساعة | إفريقيا
استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي ساعة | الدوري المصري
في الدور الأول فقط.. 28 مدربا لـ 12 فريقا في الدوري المصري ساعة | الدوري الإنجليزي
رسميا – استقالة السكرتير العام في كاف 2 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عن الخسارة و"الاحتجاجات" ولقاء الإياب.. ماذا قالت صحف تونس بعد فوز الزمالك على الترجي 2 رسميا – اتحاد الكرة يعلن اعتبار الزمالك مهزوما أمام الأهلي.. وعقوبة إضافية 3 مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا 4 بين "السريالية" و"الفوضى".. كيف وصف العالم ما حدث في قمة الأهلي والزمالك
قد ينال إعجابك