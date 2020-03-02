وزير الصحة التونسي يتحدث عن لقاء الترجي والزمالك بعد تسجيل أول إصابة بالكورونا

تحدث عبد اللطيف المكّي وزير الصحة التونسية عن لقاء الترجي التونسي أمام الزمالك، وذلك بعد إعلان تونس تسجيل أول إصابة بفيروس الكورونا.

وزارة الصحة التونسية أعلنت بشكل رسمي عن رصد أول حالة إصابة بفيروس الكورونا في البلاد.

وأجاب وزير الصحة على أسئلة الحاضرين خلال المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين، ومن بينها سؤال بخصوص لقاء الترجي والزمالك، لأنه "حدث رياضي سيشهد تجمعات كبيرة".

وقال وزير الصحة: "الأحداث الرياضية من الأمور التي ندرسها في الوقت الحالي".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "نجتمع بصورة يومية وسنحدد الإجراءات الجديدة التي قد نتخذها في تونس".

وواصل "سندرس كافة الإجراءات الجديدة ومنها منع الرحلات والتظاهرات الرياضية، وسنرى ما هي القرارات المناسبة لاتخاذها".

وأردف "نريد تحقيق حالة من التوازن في تونس، بين الجدوى الصحية واستمرار الحياة بشكل طبيعي".

وأتم "لا نريد استباق الأحداث وإعلان أي قرارات في الوقت الحالي".

الزمالك انتصر على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي في رادس يوم الجمعة المقبل في لقاء الإياب.

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