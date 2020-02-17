رايولا ينتقد سولشاير: بوجبا ليس سجينك.. عليك أن تقلق من أشياء أخرى

مازال الهجوم المتبادل بين أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد ومينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا مستمرا.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وكتب رايولا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "بول ليس ملكي وليس ملكا لسولشاير هو ملك لنفسه فقط".

وواصل "لا يمكن أن تملك شخصا بقى لفترة طويلة داخل المملكة المتحدة أو في أي مكان آخر، أتمنى ألا يكون سولشاير بحديثه يقرر أن بوجبا أصبح سجينه".

واستدرك "لكن قبل أن يتحدث سولشاير عن أشياء قلتها في وقت سابق عليه أن يعرف جيدا ماذا قيل، أنا مواطن حر يستطيع التفكير ويعبر عن أفكاره".

وأكمل وكيل الأعمال الشهير "حتى الآن كنت أتعامل بشكل جيد مع سولشاير وعليه أن يتذكر ماذا قال لبول الصيف الماضي".

وأضاف "أعتقد أن سولشاير يشعر بالاستياء من بعض الأمور المختلفة وهو الآن يخلط كل الأمور سويا، أعتقد أنه عليه أن يقلق من بعض الأشياء الأخرى خاصة إن كنت مكانه".

ماذا حدث؟

خرج رايولا في وقت سابق وقال: " إيطاليا مثل بيت بوجبا الثاني، السؤال هو إذا ما كان بوجبا سعيد حاليا أم لا. لا يمكنك أن تكون سعيدا وأنت لا تنافس على الألقاب". (طالع التفاصيل)

ورد سولشاير عليه قائلا: " "بوجبا لاعبنا نحن –مانشستر يونايتد- وليس لاعبا لـ رايولا". (طالع التفاصيل)

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