رايولا ينتقد سولشاير: بوجبا ليس سجينك.. عليك أن تقلق من أشياء أخرى

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 21:55

كتب : رامي جمال

بوجبا - مانشستر يونايتد - ولفرهامبتون

مازال الهجوم المتبادل بين أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد ومينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا مستمرا.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكتب رايولا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "بول ليس ملكي وليس ملكا لسولشاير هو ملك لنفسه فقط".

وواصل "لا يمكن أن تملك شخصا بقى لفترة طويلة داخل المملكة المتحدة أو في أي مكان آخر، أتمنى ألا يكون سولشاير بحديثه يقرر أن بوجبا أصبح سجينه".

أخبار متعلقة
سولشاير يهاجم رايولا: بوجبا لاعبنا نحن وليس أنت رايولا: إيطاليا منزل بوجبا الثاني.. هل يكون سعيدا وهو لا ينافس على الألقاب جارديان: مانشستر يونايتد حدد سعر بوجبا

واستدرك "لكن قبل أن يتحدث سولشاير عن أشياء قلتها في وقت سابق عليه أن يعرف جيدا ماذا قيل، أنا مواطن حر يستطيع التفكير ويعبر عن أفكاره".

وأكمل وكيل الأعمال الشهير "حتى الآن كنت أتعامل بشكل جيد مع سولشاير وعليه أن يتذكر ماذا قال لبول الصيف الماضي".

وأضاف "أعتقد أن سولشاير يشعر بالاستياء من بعض الأمور المختلفة وهو الآن يخلط كل الأمور سويا، أعتقد أنه عليه أن يقلق من بعض الأشياء الأخرى خاصة إن كنت مكانه".

ماذا حدث؟

خرج رايولا في وقت سابق وقال: " إيطاليا مثل بيت بوجبا الثاني، السؤال هو إذا ما كان بوجبا سعيد حاليا أم لا. لا يمكنك أن تكون سعيدا وأنت لا تنافس على الألقاب". (طالع التفاصيل)

ورد سولشاير عليه قائلا: " "بوجبا لاعبنا نحن –مانشستر يونايتد- وليس لاعبا لـ رايولا". (طالع التفاصيل)

طالع أيضا

تخفيف عقوبة اتحاد الكرة ضد بيراميدز

تقرير: ليفربول الأقرب للظفر بلاعب نورويتش

اللجنة المنظمة للسوبر المصري: التذاكر المخصصة للزمالك لم تباع كلها بعد

دل بييرو يشيد بصلاح

أيمن أشرف.. رجل فايلر الذي يعرف متطلبات مركزه

رحلة عبد الغني من الشارع إلى دفاع الزمالك

بوجبا رايولا مانشستر يونايتد سولشاير
نرشح لكم
أخر الأخبار
مرتضى منصور مازحا لـ عبد الله جمعة: سيعذبون شقيقك في الأهلي إذا استفزتهم 22 دقيقة | مصر
#ليلة_الأبطال - مؤتمر سيميوني: الملعب سينفجر خلال مواجهة ليفربول "الأقوى في العالم" 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رايولا ينتقد سولشاير: بوجبا ليس سجينك.. عليك أن تقلق من أشياء أخرى 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة – تشيلسي (0) - (1) مانشستر يونايتد.. مارسيال جوووول ساعة | الدوري الإنجليزي
فينجر عن عقوبة مانشستر سيتي: علينا احترام القوانين.. من يخالفها لا بد أن يُعاقب ساعة | الدوري الإنجليزي
#ليلة_الأبطال - مؤتمر كلوب: اللعب ضد أتليتكو مدريد أمر صعب على أي لاعب كرة قدم ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط
قد ينال إعجابك