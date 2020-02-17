أيمن أشرف.. رجل فايلر "الذي يعرف متطلبات مركزه"

يعد أيمن أشرف قطعة أساسية في تشكيل الأهلي مع المدرب ريني فايلر حتى مع الانتقادات التي يتعرض لها بين الحين والأخر.

قبل السوبر المصري، يستعرض FilGoal.com حكايات وتحليلات عن نجوم الأهلي والزمالك، وبطل هذه القصة هو أيمن أشرف مدافع الأهلي.

الظهير الأيسر الذي تحول إلى مركز قلب دفاع منذ عودته للأهلي صيف 2017 قادما من سموحة، شارك في 12 مباراة بشكل أساسي من 15 لعبها الفريق حتى الآن، أي أنه غاب عن 3 مباريات فقط، منها مباراة للإيقاف وأخرى كانت خوفا من تلقيه بطاقة صفراء ضد طلائع الجيش تعرضه للإيقاف مجددا.

فايلر علق على كثرة إنذاراته، وقال: "كرة القدم اليوم تعتمد على الجانب البدني. والمدافع يحتاج للمخاطرة، فمن الطبيعي أن يحصل على إنذارات. أنا سعيد به ولا توجد أي مشكلة معه".

تصريح فايلر يعكس أهمية أشرف بالنسبة له، وهو ما يتضح أكثر بقوله "لاعب جيد جدا ويعرف متطلبات مركزه ويؤدي المطلوب منه".

منذ يومه الأول مع الأهلي اعتمد فايلر على التمريرات الأرضية القصيرة لتحضير الهجمة والوصول لمرمى المنافس، وبعد عدة مباريات أضاف المدرب السويسري لأسلوب الأهلي في الهجوم الكرات الطولية التي تلعب من الخلف للأمام، سواء للمهاجم أو للجناح، وفي الأسلوبين كان أيمن أشرف حاضرا وبقوة في تنفيذ الأفكار الهجومية.

لم يكن أشرف متاحا للمشاركة في مباراة السوبر المصري ضد الزمالك بسبب الإيقاف –وهي أول مباراة مذاعة ومحلية لفايلر مع الأهلي بعد مباراة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا- ليعود ويشارك أساسيا بجوار رامي ربيعة (شارك في 11 مباراة في الدوري) في أول مباراة في الدوري ضد سموحة.

ضد الفريق السكندري لم تكن بصمات فايلر قد ظهرت بعد، خصوصا مع تراجع سموحة للدفاع والتكتل أمام منطقة الجزاء، لكن نجح أيمن أشرف في تمرير 48 كرة أرضية قصيرة من إجمالي 49.

تمريرات أشرف التي وصلت دقتها إلى 98% هذا اليوم اكتملت رغم سوء أرضية ملعب برج الملعب.

إلا أن هجمات الأهلي كانت تبدأ من قدم أيمن أشرف اليسرى. وهو ما يظهر في الصورة التالية.

رامي ربيعة شريك أيمن أشرف كان يمرر له لكي يبدأ تحضير الهجمة وهو ما يظهر من اتجاه تمريراته، التي كان أغلبها للجهة اليسرى. كما أن 6 تمريرات فقط لربيعة تخطت نصف الملعب.

أما أيمن أشرف، وبجانب تبادل التمرير مع ربيعة، مرر للأمام أكثر من مرة ومد علي معلول ورمضان صبحي وجيرالدو بالكرة في الناحية اليسرى

ليستمر الأمر هكذا دائما ويكون أيمن أشرف هو المسؤول عن الخروج بالكرة من الخلف. وهي الثقة التي ازدادت يوما بعد يوم مع عدم استلام أيمن أشرف للكرة بشكل خاطئ على الإطلاق خلال مشاركته المحلية.

ضياء السيد المدير الفني السابق لمنتخب الشباب في كأس العالم 2011، والذي كان أيمن أشرف أحد أفرده، وضح لـFilGoal.com العديد من مميزات المدافع الأيسر.

يقول ضياء السيد: "إذا توفر قلب دفاع يلعب بقدمه اليسرى فهذا يكون أفضل للمدير الفني".

ويشرح "وجود قلب دفاع أيسر أثناء اللعب برباعي في خط الدفاع يساعد المدرب على تحضير الهجمة بشكل صحيح، لأنه بالتدرج بالكرة جيدا سواء بلعب كرات طولية أو بالتمرير للإرتكاز أو حتى الصعود بالكرة للأمام".

ويستلم أيمن أشرف الكرة 37.67 مرة في المباراة أكثر من أي مدافع آخر في الأهلي.

سامي قمصان المدرب العام للأهلي فسر لماذا يفضل فايلر مشاركة أشرف كقلب دفاع "لكل مدرب أفكاره، وفايلر يريد مدافعا يجيد التحرك بالكرة بشكل أسرع من الخلف ويستطيع التمرير بشكل دقيق أيضا".

وبذكر الدقة، فمعدل نجاح أيمن أشرف في التمرير خلال المباراة الواحدة يبلغ 97% بـ41.6 تمريرة في المباراة (خلال 90 دقيقة). أفضل من أي مدافع آخر في الأهلي.

فمحمود متولي لديه نسبة 90% أما ربيعة فلديه نسبة دقة تصل لـ96% بمعدل تمرير 41.22 ثم ياسر إبراهيم بـ96% لكن بعدد تمريرات أقل، 36.3 تمريرة في كل مباراة.

وحين قرر فايلر اللعب على الكرات الطولية بعد إصابة رمضان صبحي وحمدي فتحي، استمر ظهور أيمن أشرف المميز.

لماذا؟ يوضح ضياء السيد لـFilGoal.com "قلب الدفاع الأيسر يكون مميزا في إرسال الكرات الطولية بقدمه".

لا يأخذ أيمن أشرف وقتا طويلا في إرسال الكرة، فقط يرفع رأسه للأمام ويمرر للجناح الأيمن أو المهاجم، الذي يكون عادة مروان محسن.

تلك الفكرة كانت أحد أفكار خوان كارلوس أوسوريو مدرب المكسيك لكأس العالم، حيث اعتمد على هيكتور مورينو –يلعب بقدمه اليسرى- لإرسال الكرات الطولية للجانب الأيمن من الملعب بعد تجميع اللعب ناحية اليسار.

وكما كانت نسبة تمريراته القصيرة هي الأفضل، أيضا نسبة تمريراته الطولية هي الأدق بين مدافعي الأهلي.

50% هي دقة تمريرات أيمن أشرف الطولية في المباراة الواحدة، حيث يرسل 3 كرات طولية بشكل صحيح.

يليه رامي ربيعة بنسبة 48%، ثم محمود متولي بنسبة 32%. أما ياسر إبراهيم فنسبته هي الأفضل بـ67%، بـ1.33 تمريرة طولية صحيحة في المباراة، وهي نسبة مرتفعة لأنه لم يشارك سوى 270 دقيقة فقط في الدوري.

بعد مقارنة أرقام التمرير نجد لماذا يشارك أيمن أشرف أساسيا مع الأهلي، لأن بالنسبة لأرقام التدخلات الدفاعية، فالفوارق بين اللاعبين ليست كبيرة.

يستخلص أشرف الكرة 0.58 مرة في اللقاء، مقابل 1.04 مرة لربيعة، و0.79 مرة لمتولي و1.33 مرة لياسر إبراهيم.

يعترض أيمن أشرف الكرة 2.76 مرة في اللقاء، مقابل مرتين لربيعة، و2.76 مرة لمتولي ومرتين لياسر إبراهيم.

أما على مستوى الصراعات الهوائية فيحل أيمن أشرف (175 سم) ثالثا خلف ربيعة (186سم) ومتولي (177 سم) وياسر إبراهيم (185 سم)

ويفوز ربيعة بـ0.69 كرة هوائية، مقابل 0.58 لأشرف، 0.59 لمتولي و0 لياسر إبراهيم خلال المباراة الواحدة.

مع الوضع في الحسبان أن مشاركة متولى في خط الوسط ساعدت في زيادة معدل استخلاصه للكرة وفوزه بالصراعات الهوائية.

تراجع نسب أيمن أشرف الدفاعية لن يكون مشكلة إذا دافع الأهلي بشكل جماعي وكوحدة واحدة.

يفسر ضياء السيد كيف يساعد الدفاع كوحدة واحدة أي مدافع للتغلب على تواجد أي قصور.

فيقول ضاحكا: "القصور الفردي للمدافع؟ نحن لا نلعب رياضة التنس".

ويواصل "أي قصور فردي يُحل بالدفاع بشكل جماعي، لأن هذا يساعد الفريق في الظهور بشكل أفضل. التنظيم الصحيح والقيام بعملية ترحيل اللاعبين في الخط الخلفي للتغطية لن يخلق أي ثغرة، وسيقلل من المواجهات الفردية (1 ضد 1)".

إذا الترحيل قد يقلل الصراعات الفردية، فماذا عن الصراعات الهوائية.

مصطفى محمد مهاجم الزمالك، منافس أيمن أشرف المقبل في مباراة السوبر، يمتاز بالتفوق في الكرات الهوائية حيث سجل هدفين بالرأس، فكيف سيكون التعامل معه؟

يقول ضياء السيد: "الأمر متوقف على الخصائص الفردية ومصطفى رائع في الكرات الرأسية".

"لكن هنا يكون التعامل مع الكرات الطولية مسؤولية رباعي خط الدفاع مع مساعدة ثنائي الارتكاز للفوز بهذه الكرات".

يطبق أيمن أشرف ما يرغب فايلر في تنفيذه بكل حذافيره، فدقة تمريراته جعلته عنصرا أساسيا للمدرب السويسري.

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