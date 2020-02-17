ديل بييرو يسهب في الإشادة بمحمد صلاح

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 16:28

كتب : محرر في الجول

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر يونايتد

أسهب أليساندرو ديل بييرو نجم إيطاليا السابق في الإشادة بمحمد صلاح مهاجم ليفربول وتطوره في المواسم الأخيرة.

وقال ديل بييرو في تصريحات أبرزتها جريدة ميرور: "صلاح بالفعل ملك.. وليس فقط في مصر".

وأضاف "عندما كان صلاح في روما أتذكر عدد المرات التي كان فيها أمام المرمى ثم أهدر فرص التسجيل".

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وتابع بطل مونديال 2006 "ثم فجأة قام صلاح بتحسين نفسه في ليفربول وسجل أكثر من 30 هدفا في الموسم".

وأكمل "عندما يكون لديك هذا النوع من العقلية الذي تريد بها تحسين نفسك لتتقدم فهذا أفضل شيء".

الدولي المصري سجل هذا الموسم 18 هدفا، 14 هدفا في الدوري الإنجليزي و4 في دوري الأبطال.

صلاح يقضي ثالث مواسمه مع الريدز منذ قدومه من روما الإيطالي، وفي الموسم الأول حطم العديد من الأرقام القياسية ليحتل صدارة هدافي الدوري بفارق هدفين عن هاري كين أقرب منافسيه.

وفي ثاني مواسمه حافظ على جائزة الحذاء الذهبي متقاسما إياها مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال بيير أوباميانج، ولكن لم يكتف بالجوائز الفردية ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا ليعوض الجماهير عن لقب الدوري الذي ظفر به مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة.

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