السوبر المصري - اللجنة المنظمة: تم بيع 60% فقط من تذاكر الزمالك
الإثنين، 17 فبراير 2020 - 17:00
كتب : FilGoal
شدد سهيل العريفي رئيس اللجنة المنظمة لمباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك أنه لا توجد أي أزمات بشأن تذاكر المباراة التي تقام الخميس المقبل.
وكان وسم #تذاكر_الزمالك_فين_يا_الامارات قد تصدر موقع تويتر في الساعات الأخيرة، حيث وصل عدد التغريدات فيه إلى 85 ألف تغريدة.
وقال العريفي في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية: "موقع بيع تذاكر المباراة يعمل بشكل كامل ولا صحة للشائعات عن عطل أصابه".
وأضاف "بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي زادت مبيعات التذاكر الخاصة بجماهيره، ويتبقى نحو 40% من مدرجات الزمالك خاوية".
وكشف رئيس اللجنة المنظمة للمباراة أنه سيتم توزيع 3 سيارات و100 آيباد و100 هاتف كجوائز للجماهير.
"موقع بيع تذاكر المباراة يعمل بشكل كامل ولا صحة للشائعات عن عطل أصابه"
سهيل العريفي - رئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري: 3 سيارات و100 آيباد و100 هاتف نقال جوائز للجماهير
شاهد تجربة الموقع على الهواء مباشرة..#فان_زون#أبوظبي_للاعلام
#حاضرين pic.twitter.com/dYU3HIyleW— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 17, 2020
كأس السوبر المصري سيلعب على استاد محمد بن زايد في إمارة أبو ظبي.
video:1
اقرأ أيضا
شاهد استقبال الزمالك في أبو ظبي
توقع مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك لتربح FIFA20
كرة خاصة من "بوما" للسوبر المصري