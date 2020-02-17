السوبر المصري - اللجنة المنظمة: تم بيع 60% فقط من تذاكر الزمالك

شدد سهيل العريفي رئيس اللجنة المنظمة لمباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك أنه لا توجد أي أزمات بشأن تذاكر المباراة التي تقام الخميس المقبل.

وكان وسم #تذاكر_الزمالك_فين_يا_الامارات قد تصدر موقع تويتر في الساعات الأخيرة، حيث وصل عدد التغريدات فيه إلى 85 ألف تغريدة.

وقال العريفي في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية: "موقع بيع تذاكر المباراة يعمل بشكل كامل ولا صحة للشائعات عن عطل أصابه".

وأضاف "بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي زادت مبيعات التذاكر الخاصة بجماهيره، ويتبقى نحو 40% من مدرجات الزمالك خاوية".

وكشف رئيس اللجنة المنظمة للمباراة أنه سيتم توزيع 3 سيارات و100 آيباد و100 هاتف كجوائز للجماهير.

"موقع بيع تذاكر المباراة يعمل بشكل كامل ولا صحة للشائعات عن عطل أصابه" سهيل العريفي - رئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري: 3 سيارات و100 آيباد و100 هاتف نقال جوائز للجماهير شاهد تجربة الموقع على الهواء مباشرة..#فان_زون#أبوظبي_للاعلام⁩ ⁧#بداية_نقلة_نوعية⁩ ⁧#حاضرين pic.twitter.com/dYU3HIyleW — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 17, 2020

كأس السوبر المصري سيلعب على استاد محمد بن زايد في إمارة أبو ظبي.

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