السوبر المصري - اللجنة المنظمة: تم بيع 60% فقط من تذاكر الزمالك

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 17:00

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - طارق حامد - الأهلي - الزمالك

شدد سهيل العريفي رئيس اللجنة المنظمة لمباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك أنه لا توجد أي أزمات بشأن تذاكر المباراة التي تقام الخميس المقبل.

وكان وسم #تذاكر_الزمالك_فين_يا_الامارات قد تصدر موقع تويتر في الساعات الأخيرة، حيث وصل عدد التغريدات فيه إلى 85 ألف تغريدة.

وقال العريفي في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية: "موقع بيع تذاكر المباراة يعمل بشكل كامل ولا صحة للشائعات عن عطل أصابه".

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وأضاف "بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي زادت مبيعات التذاكر الخاصة بجماهيره، ويتبقى نحو 40% من مدرجات الزمالك خاوية".

وكشف رئيس اللجنة المنظمة للمباراة أنه سيتم توزيع 3 سيارات و100 آيباد و100 هاتف كجوائز للجماهير.

كأس السوبر المصري سيلعب على استاد محمد بن زايد في إمارة أبو ظبي.

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