لجنة الانضباط تقبل التماس بيراميدز وتُخفض العقوبات

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 17:05

كتب : عاطف شادي

لاعبو بيراميدز يعترضون على إبراهيم نور الدين عقب هدف أليو ديانج

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة المصري قبول الالتماس المقدم من نادي بيراميدز، على العقوبات التي صدرت تجاه الفريق بسبب أحداث لقاء الأهلي.

وخفضت اللجنة العقوبات لتكتفي بإيقاف مباراتين لكل من صدرت بحقهم عقوبات، وتأييد ما عدا ذلك من قرارات.

وقررت اللجنة في وقت سابق إيقاف كل من أحمد أيمن منصور ورجب بكار وعلي جبر وإسلام عيسى وعمر جابر لاعبي بيراميدز ثلاث مباريات لكل منهم، والآن العقوبة ستكون لمدة مباراتين.

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بالإضافة لتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.

كذلك منعت اللجنة ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لثلاث مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه.

أما عقوبات الأهلي كانت إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه.

تغريم الأهلي 100 ألف جنيه عن المخالفة الواردة بتقرير حكم المباراة بعد سب جماهيره لاعبي بيراميدز ومن بينهم علي جبر.

وعلى الجانب الآخر، قررت اللجنة قبول الالتماس الخاص بنادي الاتحاد السكندري والاكتفاء بإيقاف محمد إبراهيم مدرب الفريق 3 مباريات وتأييد ما عدا ذلك من قرارات.

كما قررت اللجنة إيقاف كل من هيثم إبراهيم عطية مدرب كوكاكولا وأيمن عبد القادر مدير الكرة في الفريق لمدة 4 مباريات.

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