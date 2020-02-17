ذا أثليتك: ليفربول أقرب من يونايتد لضم موهبة نورويتش

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 17:03

كتب : FilGoal

تود كانتويل

أصبح نادي ليفربول على مقربة من ضم تود كانتويل لاعب وسط نورويتش سيتي في وجود اهتمام كبير من مانشستر يونايتد بضم اللاعب الشاب. وذلك وفقا لتقرير نشره موقع "ذا أثليتك".

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي ليفربول معجبين للغاية بقدرات صاحب الـ21 عاما، خاصة بعد تألقه في خسارة فريقه بنتيجة 1-0 أمام الحمر في الدوري ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

وكثف ليفربول من اهتمامه بضم الإنجليزي الشاب، خاصة وأنه أحد أبزر الأسماء والمواهب التي ظهرت في الدوري هذا الموسم بعد مشاركته في 27 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

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ويلعب كانتويل في مركز صانع الألعاب وخط الوسط ولاعب وسط أيسر مع الكناري.

وأشار التقرير إلى أن نورويتش سيتي سيطلب مبلغ يقدر بـ30 مليون جنيه إسترليني بغض النطر عن مركز الفريق في جدول الترتيب واستمراره في الدوري الإنجليزي من عدمه.

وتم تصعيد كانتويل إلى الفريق الأول في نورويتش في صيف 2018، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

ولا يعاني نورويتش من أي ضغط لبيع لاعبه صاحب الـ21 عاما خلال السوق الصيفية المقبلة، خاصة وأن هناك اهتمام أيضا من مانشستر سيتي وتوتنام، ما يجعل الفريق مطمئنا لحصوله على المبلغ الذي يريده حسبما أوضح التقرير.

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