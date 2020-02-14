رايولا: إيطاليا منزل بوجبا الثاني.. هل يكون سعيدا وهو لا ينافس على الألقاب

الجمعة، 14 فبراير 2020 - 12:37

كتب : FilGoal

بوجبا - جورجينيو - مانشستر يونايتد - تشيلسي

قال مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد إن إيطاليا بمثابة بيت اللاعب الثاني، مشيرا إلى أنه السؤال يجب أن يتمحور حول سعادة اللاعب من عدمها، خاصة وأن فريقه لا ينافس على الألقاب.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وصرح رايولا عبر شبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "إيطاليا مثل بيت بوجبا الثاني، السؤال هو إذا ما كان بوجبا سعيد حاليا أم لا".

وأضاف "لا يمكنك أن تكون سعيدا وأنت لا تنافس على الألقاب أو تلعب في دوري الأبطال، هذا هو هدف كل لاعب كبير".

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وأتم "حاليا يركز على تعافيه من الإصابة، الفترة المقبلة هامة له ولمانشستر يونايتد لمحاولة التأهل لدوري الأبطال وبعد ذلك اليورو ثم سنرى ما سيحدث".

بوجبا صاحب الـ26 عاما قضى 4 مواسم بقميص يوفنتوس في الفترة من 2012 وحتى 2016 بعدما انضم بشكل مجاني ثم عاد لمانشستر يونايتد مقابل 105 مليون يورو كأغلى لاعب في العالم حينها.

النجم الفرنسي خاض 8 مباريات الموسم الجاري في جميع المسابقات وغاب عن أغلب المباريات بسبب الإصابة في الكاحل والتي تجددت مرة أخرى.

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