سولشاير يهاجم رايولا: بوجبا لاعبنا نحن وليس أنت

هاجم أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، مينو رايولا وكيل بول بوجبا، مشيرا إلى "هو لاعبنا نحن وليس لاعبا لوكيله".

رايولا خرج ليتحدث من جديد عن مصير بوجبا مع مانشستر يونايتد، ليقول " إيطاليا مثل بيت بوجبا الثاني، السؤال هو إذا ما كان بوجبا سعيد حاليا أم لا. لا يمكنك أن تكون سعيدا وأنت لا تنافس على الألقاب". (طالع التفاصيل)

تصريحات رايولا لم يقبلها سولشاير، ليقرر الرد على وكيل بوجبا.

وقال سولشاير: "بوجبا لاعبنا نحن –مانشستر يونايتد- وليس لاعبا لـ رايولا".

وأضاف في تصريحاته عبر صحيفة ليكيب الفرنسية "لم أتحدث مع رايولا بكل تأكيد ولن أجلس مع بوجبا لأقول له ما أريده قوله لـ رايولا. لم أفعل ذلك ولن أفعل".

وعن شعور بوجبا، قال سولشاير: "بالنسبة لأي لاعب، فأن آخر شيء تريده هو أن تكون مصابا ولا تشارك مع فريقك".

وتابع "بوجبا لاعب كرة قدم ويريد لعب كرة القدم".

وأكمل حديثه قائلا: "بوجبا يعمل بجد من أجل الوصول لأعلى مستوى له. هو مبتعد عن المشاركة منذ فترة طويلة والآن يقاتل ليصبح جاهزا للعب من جديد".

بوجبا صاحب الـ26 عاما قضى 4 مواسم بقميص يوفنتوس في الفترة من 2012 وحتى 2016 بعدما انضم بشكل مجاني ثم عاد لمانشستر يونايتد مقابل 105 مليون يورو كأغلى لاعب في العالم حينها.

النجم الفرنسي خاض 8 مباريات الموسم الجاري في جميع المسابقات وغاب عن أغلب المباريات بسبب الإصابة في الكاحل والتي تجددت مرة أخرى.

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