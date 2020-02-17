مصدر في اتحاد الكرة: لم نحصل على موافقة حتى الآن لإقامة مواجهتي الأهلي والزمالك على استاد القاهرة

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 18:47

كتب : بسام أبوبكر

استاد القاهرة في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما

شدد مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري على عدم وصول أي موافقة أمنية رسمية حتى اللحظة، بخصوص إقامة مواجهتي الأهلي والزمالك في إفريقيا على استاد القاهرة.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "لا مانع على الإطلاق لإقامة مواجهة الأهلي أمام صن داونز على استاد القاهرة، نفس حال لقاء الزمالك والترجي".

وأردف في تصريحاته مع FilGoal.com "لكن حتى الآن لم نحصل على موافقة أمنية رسمية لإقامة المواجهتين على استاد القاهرة".

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وتابع "الموافقة الكتابية الرسمية لم تصل لنا حتى اللحظة".

وأعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حصول ناديه على موافقات رسمية لمواجهة الترجي التونسي على استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

من جانبه كشف محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي عن حصوله على الموافقة بشأن إقامة مباراة الفريق الأحمر مع صن داونز، على استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره صن داونز في الـ 29 من شهر فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بينما يلعب الزمالك بطل السوبر الإفريقي، من جديد أمام الترجي التونس في الـ 28 من شهر فبراير الجاري.

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