مرتضى يعلنها: الزمالك يواجه الترجي على استاد القاهرة بـ 30 ألف متفرج

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حصول ناديه على موافقات رسمية لمواجهة الترجي التونسي على استاد القاهرة.

وقال مرتضى منصور: "أشكر للغاية وزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة على القرار الرسمي بخصوص لقاء الزمالك والترجي".

وأوضح في تصريحاته المصورة "الزمالك سيواجه الترجي التونسي على ستاد القاهرة بـ 30 ألف متفرج".

وتابع "القرار اُتخذت في الاجتماع بين وزير الشباب والرياضة ووزير الداخلية، وبلا أي تدخل من عمرو الجنايني".

وأكمل حديثه قائلا: "انتظر قرار جماهير الزمالك بخصوص طرح تذاكر حضور لقاء الترجي لكافة الجماهير أم للجمعية العمومية".

وفسر "عندما سمحنا للجمهور بالدخول للمباريات، تعرض الجميع لسباب من "الأولتراس". الآن سأنتظر آراء جماهير الزمالك عبر صفحاتها حول موافقتهم من عدمها على حضور هؤلاء".

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وكشف FilGoal.com في وقت سابق حصول الزمالك على موافقة شفهية لمواجهة الترجي على استاد القاهرة.

مواجهة الزمالك والترجي ستقام في الـ 28 من شهر فبراير الجاري، وحصل مجلس إدارة الأبيض على موافقة شفهية لإقامة اللقاء على استاد القاهرة.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك أمام الترجي من هنا

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