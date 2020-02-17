الأهلي: مباراة صن داونز على استاد القاهرة بحضور 30 ألفا

كشف محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي عن حصوله على الموافقة بشأن إقامة مباراة الفريق الأحمر مع صن داونز في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.

وأوضح مرجان في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت، أن المباراة ستقام بحضور 30 ألف متفرج يوم 29 فبراير الجاري، في تمام السادسة مساء.

اقرأ – مرتضى يعلنها: الزمالك يواجه الترجي على استاد القاهرة بـ 30 ألف متفرج

وقال مرجان: "أشرف صبحي وزير الرياضة أبلغ محمود الخطيب رئيس النادي بالموافقة على إقامة المباراة أثناء وضع حجر الأساس لفرع التجمع الخامس".

وأضاف "رئيس النادي أجرى العديد من الاتصالات في هذا الملف وكان هناك تواصلا دائما مع أشرف صبحي الوزير النشيط للغاية لنقل المباراة من استاد السلام لاستاد القاهرة، وهو ما حدث".

وأتم مرجان بأن بيع تذاكر المباراة سيكون من خلال موقع تذكرتي.

وكان الأهلي قد حصل على موافقة شفهية على مواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي على استاد القاهرة، حسبما علم FilGoal.com.في وقت سابق من يوم الأحد.

وحصل محمود الخطيب رئيس الأهلي، وكذلك أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الموافقة من الجهات الأمنية، في انتظار وصول الخطابات الرسمية للنادي.

وأعلن الأهلي ، عبر موقعه الرسمي، في وقت سابق أجراء محمود الخطيب لاتصالات مكثفة اليوم الأحد مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة؛ وذلك للتأكيد على طلب الأهلي ورغبته في إقامة مباراته أمام صن داونز على استاد القاهرة.

ورفضت الجهات الأمنية في وقت سابق طلب الأهلي بمواجهة صن داونز على استاد القاهرة، قبل أن يكرر النادي طلبه.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره صن داونز في الـ 29 من شهر فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا:

هل اقترب الأهلي من مواجهة صن داونز في استاد القاهرة؟

الإعلان عن حكم قمة السوبر

الأهلي يكثف اتصالاته بالأمن للعب في استاد القاهرة

سيناريو قاتل في مباراة أستون فيلا وتوتنام

يوفنتوس يستعيد الصدارة