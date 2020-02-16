مورينيو تعليقا على عقوبة سيتي: هل سيمنحوا مانشستر يونايتد دوري 2018؟

الأحد، 16 فبراير 2020 - 23:02

كتب : محرر في الجول

جوارديولا - مورينيو

كعادته لم يفوت جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام هوتسبرز الفرصة للمزاح بشأن العقوبة الموقعة على مانشستر سيتي بسبب اختراق قواعد اللعب المالي النظيف.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منع مانشستر سيتي من المشاركات الأوروبية لمدة عامين.

وقال مورينيو مازحا ردا على سؤال حول رأيه في العقوبة: "إذا كان علي المشاركة في تحليل قرار الاتحاد الأوروبي، يجب أن أسألهم هل سيمنحوا لقب دوري 2018 للفريق الذي أنهى الموسم وصيفا".

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وأنهى وقتها مانشستر يونايتد تحت قيادة الاستثنائي الموسم ثانيا في جدول ترتيب الدوري بفارق 19 نقطة عن سيتي.

ووصف مورينيو وقتها إنهاء الموسم في المركز الثاني بواحد من أفضل إنجازاته.

وردا على منع مانشستر سيتي من المشاركات الأوروبية لمدة عامين قال: "في نهاية القضية سنعرف إذا كان سيتي معاقبا أم لا ولكن ليس الآن".

وأوضح "العقوبة صدرت في حقهم ولكن لديهم الحق في الاستئناف، وحتى يتم الانتهاء من كافة الإجراءات اعتقد أن سيتي ليس لديه مشكلة".

وحتى الآن، لم تعلن رابطة الدوري الإنجليزي إدانة مانشستر سيتي، ولكن إذا حدث ذلك، فإن قواعد الدروي الإنجليزي تسمح بخصم نقاط من الأندية بأثر رجعي، وبالتالي تغيير مراكز الفرق.

الفترة التي اتهم فيها مانشستر سيتي باختراق قواعد المالي النظيف، ترجع للفترة بين 2012 إلى 2016، وهي الفترة التي حصلوا فيها على لقب الدوري مرة وحيدة موسم 2013/2014.

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