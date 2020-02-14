منع مانشستر سيتي من المشاركة في دوري الأبطال لموسمين

الجمعة، 14 فبراير 2020 - 20:32

كتب : رامي جمال

مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" منع مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسمين مقبلين مع غرامة قدرها 30 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "جارديان" الإنجليزية أن العقوبة الموقعة على النادي الإنجليزي جاءت بسبب اختراقه لقواعد اللعب المالي النظيف.

وأوضح تقرير الصحيفة الإنجليزية أن الاتحاد الأوروبي وجد سيتي ضلله وقام بخرق قواعد اللعب المالي النظيف.

أخبار متعلقة
بيليه بعد تصريحات نجله: لست خائفا وأثق فيما أقوم به إصابة جديدة لـ ستيفانو سينسي إصابة فلورينزي بالجدري

وأشار التقرير إلى أن "تم إدانة سيتي بتضخيم عقود رعايتهم بشكل زائف، بعد نشر مجلة دير شبيجل الألمانية لعقود الرعاية للنادي الإنجليزي".

وذكرت الوثائق المُسربة في ذلك الوقت بأن عقد رعاية سيتي البالغ 67.5 مليون جنيه إسترليني تم إثبات أن 8 ملايين فقط جاءت من عقود رعاية شركة "الاتحاد" فيما جاء باقي المبلغ من شركة "أبو ظبي المتحدة" التي يملكها مالك سيتي نفسه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ورد سيتي في وقت سابق على تلك التسريبات مؤكدا إنها محاولة لتشويه النادي.

ويحق لسيتي التقدم بطعن خلال الفترة المقبلة عن طريق المحكمة الرياضية مما يعني إيقاف العقوبة حتى صدور القرار النهائي.

طالع أيضا:

كلوب: لم يتواصل معنا أحد من أجل مشاركة صلاح في الأولمبياد

قائمة برشلونة – ظهور أول لمهاجم ألبانيا أمام خيتافي

أبو ظبي الرياضية تخصص قناة خاصة لتغطية قمة الأهلي والزمالك

المغرب تشهد أول تطبيق لتقنية حكم الفيديو في الدوريات المحلية الإفريقية

لنمنح كافاني الثناء الذي يستحقه في عيد ميلاده

مانشستر سيتي ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
فالنسيا وأتليتكو يعمّقان جراحهما بتعادل مثير من 4 أهداف 3 دقيقة | أوروبا
المصري لـ في الجول: الكرة المصرية لن تتقدم أبدا لغياب العدل.. هل يحتاج الأهلي للحكام؟ 25 دقيقة | الدوري المصري
دورتموند يؤكد عقدة يوم الجمعة ويكتسح فرانكفورت 26 دقيقة | أوروبا
مؤتمر إيهاب جلال: النتيجة عكس سير اللقاء.. واتمنى تطبيق الـ VAR ساعة | الدوري المصري
مؤتمر فايلر: فزنا بثلاثية لكنني لست راضيا عن الأداء.. وبادجي يحتاج الوقت للتأقلم ساعة | الدوري المصري
مرتضى: لن ألعب لقاء الأهلي.. وحكام مميزون + VAR = كل البطولات لـ الزمالك ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 3 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط 4 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه
قد ينال إعجابك