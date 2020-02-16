بنفس سيناريو الدور الأول.. توتنام ينتصر على أستون فيلا في الثانية الأخيرة

مثلما كان الحال في لقاء الذهاب. حول توتنام تأخره أمام أستون فيلا إلى فوز في اللحظة الأخيرة.

فاز توتنام على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين على استاد فيلا بارك، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

في مباراة الدور الأول. تقدم أستون فيلا في الشوط الأول، وحول توتنام تأخره إلى فوز في الربع ساعة الأخيرة.

سجل توبي ألديرفيلد بالخطأ في مرماه وبيورن إنجلز هدفا أستون فيلا، فيما سجل سون هيونج مين وتوبي ألديرفيلد هدفا توتنام.

video:1

فوز توتنام رفع رصيده للنقطة الـ40 متقدما للمركز الخامس، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة الـ25 في المركز الـ17.

وشارك محمود حسن "تريزيجيه" بديلا في الدقيقة الـ69 بدلا من أنور الغازي، فيما شاهد أحمد المحمدي اللقاء من على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

المباراة بدأت سريعة. فسجل أستون فيلا الهدف الأول في الدقيقة التاسعة. عرضية من الجهة اليمنى، أودعها توبي ألديرفيلد بالخطأ في مرماه.

جاك جريليتش كاد يضيف الثاني في الدقيقة الـ11 من تصويبة، لكنها مرت بجوار القائم.

أستون فيلا واصل الضغط، وفي الدقيقة الـ18 انطلق جريليتش وأرسل عرضية، قابلها دوجلاس لويز بتصويبة اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية.

أدرك توتنام التعادل في الدقيقة الـ27 عن طريق ألديرفيلد أيضا. ركنية من جهة اليمين، سون أرسل الكرة بقوة داخل منطقة الجزاء على القائم الأول حاول الدفاع تشتيت الكرة ولكن ارتطمت بداير ووصلت لألديرفيريلد الذي سدد الكرة بقوة من فوق الحارس رينا فسكنت الشباك.

وتحصل توتنام على ركلة جزاء في الدقيقة الـ45. سون نفذها وبيبي رينا تصدى لها، لكن المهاجم الكوري أكملها في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثاني

أستون فيلا أدرك التعادل سريعا مع بداية الشوط الثاني. ركنية في الدقيقة الـ53، حولها بيورن إنجلز في المرمى.

تألق رينا

بيبي رينا استعاد بريقه وقدم أحد أفضل مبارياته في باقي الدقائق. تصويبة من سون في الدقيقة الـ60 حولها رينا إلى ركنية.

وشارك محمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقة الـ69 بدلا من أنور الغازي.

وفي الدقيقة الـ73 انفرد ديلي ألي بعد تمريرة سون، لكن رينا مجددا تألق وتصدى لها ببراعة.

تريزيجيه استلم بينية من جريليتش في الدقيقة الـ82، لكن أورييه تدخل في اللحظة الأخيرة أمامه.

مورينيو دفع بـجيدسون فيرنانديس بدلا من ديلي ألي في الدقيقة الـ84.

ومن جديد تألق رينا في الدقيقة الـ86 بعد تصويبة من سون، تصدى لها ببراعة.

ثم تصويبة من سون جديدة في الدقيقة الـ91 ورينا يتصدى لها بثبات.

الهدف القاتل

وكما جرت العادة في مباريات أستون فيلا مع الكبار هذا الموسم، جاء الهدف القاتل في اللحظة الأخيرة بالدقيقة الـ94. تمريرة طولية أخطأ مدافع أستون فيلا في استلامها بشكل غريب، لتصل الكرة إلى سون الذي ينطلق وينفرد تماما بالمرمى، ليودعها الشباك بجانب رينا، وينطلق مورينيو فرحا بالهدف.

البرتغالي احتفل بالهدف لثانية واحدة، ثم أمر لاعبه يان فيرتونخن بالتجهز للمشاركة سريعا لإهدار الوقت. شارك بدلا من ستيفن بيرجويجن، ثم أطلق الحكم الصافرة وانتهى اللقاء بفوز توتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

فوز توتنام رفع رصيده للنقطة الـ40 متقدما للمركز الخامس، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة الـ25 في المركز الـ17.