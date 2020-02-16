الأهلي: الخطيب يكثف اتصالاته لإقامة لقاء صن داونز في استاد القاهرة

الأحد، 16 فبراير 2020 - 16:09

كتب : FilGoal

أليو ديانج - جونيور أجايي - كهربا - الأهلي - المصري

كشف النادي الأهلي عن اتصالات أجراها محمود الخطيب رئيس النادي، بهدف إقامة لقاء ماميلودي صن داونز في استاد القاهرة.

وحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن الخطيب أجرى اتصالات اليوم بكلٍّ من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة؛ وذلك للتأكيد على طلب الأهلي ورغبته في إقامة مباراته أمام صن داونز على استاد القاهرة.

بيان الأهلي يقول بأن الخطوة تأتي لزيادة عدد الجماهير المسموح لها بحضور مباراة بطل جنوب إفريقيا المرتقبة التي تحتاج إلى تضافر الجهود لدعم الفريق في هذه المرحلة المهمة.

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كان الأهلي قد طلب خوض المباراة في استاد القاهرة، فيما رفضت الجهات الأمينة طلبه وأقرت بخوضه في استاد السلام، ليجدد الأهلي طلبه مرة أخرى.

ويستعد الأهلي لمواجهة ماميلودي صن داونز يوم 29 فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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