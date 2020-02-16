خبر في الجول – الأهلي يتلقى موافقة شفهية على مواجهة صن داونز في استاد القاهرة

الأحد، 16 فبراير 2020 - 18:35

كتب : أحمد الخولي

وليد أزارو - جونيور أجايي - الأهلي - صن داونز

تلقى الأهلي موافقة شفهية على مواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي على استاد القاهرة، حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com بتلقي الأهلي لموافقة شفهية من جانب الجهات الأمنية على مواجهة صن داونز على استاد القاهرة بحضور 30 ألف متفرج.

وحصل محمود الخطيب رئيس الأهلي، وكذلك أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الموافقة من الجهات الأمنية، في انتظار وصول الخطابات الرسمية للنادي.

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وأعلن الأهلي ، عبر موقعه الرسمي، في وقت سابق أجراء محمود الخطيب لاتصالات مكثفة اليوم الأحد مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة؛ وذلك للتأكيد على طلب الأهلي ورغبته في إقامة مباراته أمام صن داونز على استاد القاهرة.

ورفضت الجهات الأمنية في وقت سابق طلب الأهلي بمواجهة صن داونز على استاد القاهرة، قبل أن يكرر النادي طلبه.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره صن داونز في الـ 29 من شهر فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام صن داونز من هنا

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