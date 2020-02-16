ليست قمته الأولى.. النرويجي موين حكما للسوبر بين الأهلي والزمالك في وجود VAR كرواتي

الأحد، 16 فبراير 2020 - 16:42

كتب : أحمد الخولي

سفين أودفار موين

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قيادة الحكم النرويجي سفين أودفار موين لمباراة السوبر المصري 2019-2020 بين الأهلي والزمالك يوم الخميس في أبو ظبي.

ويعاون سفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكما رابعا.

أخبار متعلقة
في الجول يكشف ما يحدث في المعسكر الأحمر.. فوز الزمالك على الترجي يغير استعداد الأهلي لـ السوبر "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر الأهلي يعلن جاهزية أفشة للسوبر.. برنامج بدني خاص للاعبين بمعسكر الإمارات

ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو، الكرواتيان جوران جابريلو كحكم رئيسي، وميرو جرجيتش كحكم مساعد.

موين سبق له قيادة مباراتين في الكرة المصرية.

النرويجي قاد مباراة الأهلي والزمالك في ختام موسم 2015/2016 والتي انتهت بالتعادل السلبي 0-0 على استاد الجيش بالسويس.

وكذلك، قاد موين نهائي كأس مصر بين الأهلي والمصري عام 2017، والذي فاز به الأهلي 2-1 بهدفي عمرو جمال وأحمد فتحي، ردا على هدف عبد الله بيكا.

وستشهد مباراة الأهلي والزمالك أول ظهور لتقنية الفيديو في مباراة من تنظيم اتحاد الكرة المصري.

في السعودية فقط

في هذا الموسم، قاد موين صاحب الـ41 عاما مباراة واحدة في الأدوار المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بين قاراباج الأذربيجاني وداندالك الأيرلندي، ومباراة مؤهلة في الدوري الأوروبي بين أيك لارناكا القبرصي وجينت البلجيكي.

ولكن ظهور موين الأبرز كان في الدوري السعودي حيث قاد 6 مباريات هذا الموسم أشهر فيهم 18 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة، واحتسب 5 ركلات جزاء.

اقرأ أيضا

الخطيب يكثف اتصالاته لإقامة لقاء صن داونز في استاد القاهرة

في الجول يكشف ما يحدث في معسكر الأهلي

تقرير يكشف الدولة الأقرب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

في طريق الزمالك.. متأهل جديد إلى دور الثمانية في كأس مصر

مرتضى يكلف محامين للدفاع عن المشجعين المقبوض عليهما خلال احتفالات المطار

سفين أودفار موين الزمالك الأهلي السوبر المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
ماركا تحذر لاعب أتليتكو: صلاح قادم من أجلك دقيقة | أوروبا
سمير عثمان: اتحاد الكرة لم يفاوضني لرئاسة لجنة الحكام 15 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل أرسال – سيبايوس أساسي لأول مرة مع أرتيتا 26 دقيقة | أوروبا
مباشر - قمة عربية مرتقبة.. الإسماعيلي (0) - (0) الرجاء 42 دقيقة | مصر
كواليس استبعاد محمد رمضان من حفل السوبر المصري بين الأهلي والزمالك 49 دقيقة | مصر
في الدرجة الثانية - طهطا يفوز لأول مرة.. وبني سويف يقفز للصدارة 51 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط
قد ينال إعجابك