ليست قمته الأولى.. النرويجي موين حكما للسوبر بين الأهلي والزمالك في وجود VAR كرواتي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قيادة الحكم النرويجي سفين أودفار موين لمباراة السوبر المصري 2019-2020 بين الأهلي والزمالك يوم الخميس في أبو ظبي.

ويعاون سفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكما رابعا.

ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو، الكرواتيان جوران جابريلو كحكم رئيسي، وميرو جرجيتش كحكم مساعد.

موين سبق له قيادة مباراتين في الكرة المصرية.

النرويجي قاد مباراة الأهلي والزمالك في ختام موسم 2015/2016 والتي انتهت بالتعادل السلبي 0-0 على استاد الجيش بالسويس.

وكذلك، قاد موين نهائي كأس مصر بين الأهلي والمصري عام 2017، والذي فاز به الأهلي 2-1 بهدفي عمرو جمال وأحمد فتحي، ردا على هدف عبد الله بيكا.

وستشهد مباراة الأهلي والزمالك أول ظهور لتقنية الفيديو في مباراة من تنظيم اتحاد الكرة المصري.

في السعودية فقط

في هذا الموسم، قاد موين صاحب الـ41 عاما مباراة واحدة في الأدوار المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بين قاراباج الأذربيجاني وداندالك الأيرلندي، ومباراة مؤهلة في الدوري الأوروبي بين أيك لارناكا القبرصي وجينت البلجيكي.

ولكن ظهور موين الأبرز كان في الدوري السعودي حيث قاد 6 مباريات هذا الموسم أشهر فيهم 18 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة، واحتسب 5 ركلات جزاء.

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