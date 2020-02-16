يوفنتوس يستعيد صدارة الدوري بفوز سهل على المتواضع بريشيا

استعاد يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي مرة أخرى بإسقاط ضيفه بريشيا يوم الأحد في الجولة 24 بهدفين دون رد سجلهما باولو ديبالا وخوان كوادرادو.

ووسع فريق السيدة العجوز الفارق مع إنتر ميلان الوصيف إلى 3 نقاط ويلعب الأخير مساء الأحد ضد مضيفه لاتسيو الثالث في مباراة مرتقبة.

وظل بريشيا في المركز قبل الأخير وتوقف رصيده عند 16 نقطة.

وحصل يوفنتوس على ركلة حرة بالقرب من منطقة جزاء بريشيا بعد عرقلة فلوريان أيي للاعب آرون رامسي لينال الأول البطاقة الحمراء في الدقيقة 37.

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وسدد ديبالا الكرة من الركلة الحرة بشكل رائع في شباك بريشيا ليتقدم يوفنتوس في الدقيقة 39.

وعزز كوادرادو النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 75 بعدما سدد الكرة في الشباك من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة ثنائية مع بليز ماتويدي.

ويحل يوفنتوس ضيفا على سبال يوم السبت قبل أن يتجه لفرنسا لمواجهة ليون في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في 26 فبراير الجاري.

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