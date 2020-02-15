متحدث باسم فيفا: الأندية ليست ملزمة بترك لاعبيها لـ الأولمبياد

السبت، 15 فبراير 2020 - 10:19

كتب : نادر عيد

محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون

كشف متحدث رسمي بإسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الأندية ليست ملزمة بالتخلي عن لاعبيها إذا أرادت منتخباتهم الوطنية الاستعانة بهم في دورة الألعاب الأولمبية.

وقال المتحدث في حواره مع صحيفة صن الإنجليزية:"بطولة كرة القدم الأولمبية، مثل أي بطولة لفيفا بها شروط متعلقة بسن اللاعبين، ليست مدرجة في الرزنامة الدولية 2018-2024".

وأضاف "وبناء عليه الأندية ليست ملزمة بالتخلي عن لاعبيها للمشاركة في البطولة".

أخبار متعلقة
توخيل: نيمار جاهز لمواجهة دورتموند.. متأكد أنه سيساعدنا مواعيد مباريات السبت 15-2-2020 والقنوات الناقلة.. كأس مصر وعودة ليفربول إسماعيل يوسف لـ في الجول: بعثة الزمالك ستعود إلى مصر من قطر على مرتين الذئاب تهادن الثعالب.. تقنية الفيديو تحكم بالتعادل على ولفرهامبتون وليستر

وبعد فوز الفراعنة بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما في نوفمبر الماضي، يريد شوقي غريب، مدرب منتخب مصر الأولمبي، الاستعانة بمحمد صلاح نجم ليفربول للمشاركة في الأولمبياد.

وصرح شوقي غريب أن قرار مشاركة صلاح في طوكيو 2020 في يد مهاجم ليفربول إذا أراد ذلك.

وكتبت تقارير صحفية أجنبية أن صلاح سيشارك مع الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية، الأمر الذي نفاه رامي عباس وكيل أعمال نجم مصر البالغ عمره 27 عاما. (التفاصيل)

ومن جانبه، شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول أنه لم يتلق طلبا من أجل الاستغناء عن صلاح في الأولمبياد، مشيرا إلى أنه سيتناقش مع الأخير حول الأمر الذي يحرم النادي الإنجليزي من لاعبه في التحضير لموسم 2020-2021. (التفاصيل)

ووفقا لحديث المتحدث الرسمي لفيفا، يحق لليفربول رفض مشاركة صلاح في الأولمبياد في يوليو المقبل.

ويخشى ليفربول أن يتأثر سلبا بغياب صلاح قبل بداية الموسم المقبل وفي وسط الموسم كذلك بعد نقل كأس إفريقيا 2021 لتبدأ في يناير المقبل.

وسيضطر ليفربول للاستغناء عن صلاح وساديو ماني ونابي كيتا مطلع العام المقبل إذا تأهلت مصر والسنغال وغينيا لكأس إفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون.

طالع أيضا

مواعيد مباريات السبت الكروي

تقرير: الأهلي السعودي يقيل جروس

المصري يهاجم التحكيم بعد الخسارة من الأهلي

فايلر: لست راضيا عن أداء الأهلي

بنشرقي: السوبر الإفريقي مجرد بداية

مراسم تتويج الزمالك بطلا للسوبر الإفريقي

محمد صلاح منتخب مصر الأولمبي ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: صفقة قياسية في هولندا.. أياكس يُحكم قبضته على موهبة ساو باولو 21 دقيقة | أوروبا
مورينيو: أين الاهتمام؟ لماذا نلعب الأحد ولدينا مباراة الأربعاء في دوري الأبطال؟ 39 دقيقة | أوروبا
لا يحدث إلا في كولومبيا.. انقطاع الأضواء يمنح ريونيجرو نقطة التعادل في الدوري 42 دقيقة | أمريكا
4 معلقين أحدهم أجنبي للسوبر المصري بين الأهلي والزمالك 58 دقيقة | مصر
سيتيين ينفي إصابة أيقونة برشلونة: ميسي بخير ساعة | أوروبا
تقرير: جريزمان حل إنتر لبيع لاوتارو إلى برشلونة ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط
قد ينال إعجابك