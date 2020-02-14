بنشرقي: تلك مجرد بداية يا زمالك.. فخور للغاية معكم

تحدث المغربي الدولي أشرف بنشرقي نجم الزمالك عقب تتويج فريقه بلقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي، مشيرا إلى "تلك مجرد بداية".

الزمالك انتصر على الترجي التونسي عن جدارة واستحقاق بثلاثية مقابل هدف في لقاء مثير أقيم في قطر. (طالع التفاصيل)

بنشرقي تألق وسجل هدفين ليقود فريقه لحصد لقب السوبر الرابع في تاريخه.

وقال بنشرقي: "أحمد الله على الانتصار. مبروك لكل محبي الزمالك".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "فخور للغاية باللعب بقميص الزمالكط.

وتابع "تلك مجرد بداية فقط. القادم أفضل لـ الزمالك. سنحصد العديد من الألقاب المقبلة".

وأكمل حديثه قائلا: "الانتصار بفضل مجهود كافة لاعبي الزمالك وليس لاعب واحد فقط".

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الزمالك انتصر على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف في لقاء مثير وناري في السوبر الإفريقي.

ثلاثية الزمالك جاءت عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي وفرجاني ساسي.

بينما هدف الترجي الوحيد جاء عن طريق عبد الرؤوف بن غيث من علامة الجزاء.

لقب السوبر الإفريقي هو الرابع في تاريخ الزمالك، ويا له من لقب في عيد الحب.

الزمالك قدم أجمل هدية عيد حب لجماهيره. هدية لا يوجد أجمل منها لجماهير الفارس الأبيض.























































































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